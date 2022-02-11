Kent Konseyi’nde büyük kapışma: Işık mı, Akyarlı mı?

İzmir Kent Konseyi'nde başkanlık seçimi yarın yapılacak. Şu ana kadar mevcut Başkan Seniye Nazik Işık, Prof. Dr.Adnan Akyarlı ve Metin Erten adaylıklarını açıkladı. Bugün veya yarın da İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu Başkanı Yalçın Kocabıyık'ın 2 yıl önceki seçimde olduğu gibi yine aday olacağı kulislerde konuşuluyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2 yıl önceki seçimde Işık'ı desteklemişti. Soyer'in bu yıl aynı zamanda belediye şirketi İZELMAN'ın yönetim kurulu başkanlığına getirdiği Akyarlı'yı desteklediği belirtiliyor. Akyarlı'nın destekçileri arasında geçtiğimiz seçimde Işık'la yarışan Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu da başı çekiyor.

IŞIK'A KARABAĞLAR DESTEĞİ

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un da desteğinin Akyarlı'dan yana olduğu belirtiliyor. Öte yandan Işık'a ise, daha önce başkanlığını yaptığı Karağabar Kent Konseyi ve Karabağlar Belediyesi'nin destek verdiği ifade ediliyor. Bugünkü seçimin Akyarlı ile Işık arasında geçmesi bekleniyor. Yalçın Kocabıyık, iki yıl önceki seçimde ikinci turda Seniye Nazik Işık'ı desteklemiş ve Işık seçilmeyi başarmıştı. Bu seçimde de yine Yalçın Kocabıyık'ın tavrının belirleyici olabileceği konuşuluyor. Bu arada bir mason locasının da bu işte belirleyiciler arasında olacağı konuşuluyor ancak şimdilik oralara girmeyelim!

ÖZUSLU'NUN BİR KOLTUĞU DAHA MI GİDİYOR?

İzmir'de 3 ayrı şirketten maaş alan ve meclis üyeliği ile başkanvekilliği görevleri nedeniyle de 3 ayrı kalemden gelir elde eden Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Özuslu'nun Karşıyaka Belediyesi Kent A.Ş'deki yönetim kurulu üyeliği sona erdi. Bu haberi dün yayınladık. Özuslu'nun şimdi de Büyükşehir Meclisi CHP Grup Başkanvekilliği görevinden de gideceği konuşuluyor.

"SON KEZ YAPACAĞIM" DEMİŞ

Zaten kendisinin de bu göreve seçildiği geçen yılki CHP Grup Toplantısı'nda meclis üyelerine bu görevi son kez yapacağını söylediği belirtiliyor. Kulislerde Özuslu'nun yerine CHP'li meclis üyelerinden Murat Aydın, İrfan Önal, Ceyhan Kayhan, Cenap Börühan gibi isimlerin adı geçiyor. Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç'ın da bu göreve getirilebileceği de kulislerde dillendiriliyor.

BÜYÜKŞEHİR'DEN 387 BİN LİRALIK 'FİGÜRAN' İHALESİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Şehir Tiyatroları, konuk oyuncu ve figüran temini için yapılan ihale dudak uçuklattı. "Azizname" ve "Tavşan Tavşanoğlu" adlı oyunlarda görev yapmak üzere "açık" değil "pazarlık" usulü ile çıkılan ihalede fiyat 387 bin lira oldu. İhaleyi, belediye şirketi İZDOĞA kazandı. Şehir Tiyatroları'nın açılması çok doğru bir adımdı. Ancak inşallah orada da Soyer'in 'har vurup harman savurma belediyeciliğinin' örneklerinden biri olmaz ve İzmirliye de böyle yüklü harcamalarda sadece 'ödemeyi yapan figüran' rolü düşmez...