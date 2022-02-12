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Gökçe zayıflıyor Eken güçleniyor - Kulağıma Gelenler ERHAN GÜLENÇ

Gökçe zayıflıyor Eken güçleniyor - Kulağıma Gelenler

erhan.gulenc@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 12.02.2022, 00:00

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde gözden düşen Genel Sekreter Buğra Gökçe'nin gücü ve etkisi azalıyor. Bu arada Soyer'in Seferihisar yıllarından beri yanında olan danışmanı Güven Eken ise güçleniyor.

İZDOĞA Yönetim Kurulu Başkanı da olan Eken'in artık bürokrat atamalarında da etkili olduğu ve en son İmar Daire Başkanlığı'na Yağmur Han Şenel'in getirilmesini sağladığı belirtiliyor.

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Güven Eken'in, Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Şahin ile neredeyse her gün 2-3 saat toplantı yaptığı da kaydediliyor. Seferihisar ekibinin güçlenmesi belediye bürokrasisinde rahatsızlıklara neden oluyor.

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