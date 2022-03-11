Soyer denizi bitirdi, ilk faturayı çalışana kesti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Seferihisar'da 10 yıl boyunca yaptığını tekrarlayıp kamunun parasını saçtı savdı. Kendisi Şato'ya kurulurken herkese para dağıttı. Adı sanı duyulmamış dernek ve vakıflarla protokol imzalayıp para aktardı. Bulduğu dış borçları, İzmirliye "dış yatırım" diye yutturmaya çalıştı.

Eee her şeyin bir sonu var... Önceki Başkan Aziz Kocaoğlu'nun hizmet yapmayıp biriktirdiği ve kasaya koyduğu paranın da bir sonu vardı. Deniz bitti...

Büyükşehir'de paralar suyunu çekti.

İzmir'de maalesef belediye hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için artık kaynak yokluğu dönemi de başladı.

FAZLA MESAİLERİ KALDIRDI

Buca Metrosu ihalesini en düşük tekliften 529 milyon lira daha fazla teklif eden firmaya verirken gayet mutlu olan Soyer, deniz bitince ne yapacağını şaşırdı.... İlk faturayı da belediye çalışanlarına kesti.

Soyer geçtiğimiz günlerde İç Denetim Birimi'nde düzenlenen "tasarruf" toplantısına bizzat katıldı ve personelin kemerini sıkacak kararlar aldı. Daha önce 3-5 saat fazla mesai yapıp ek gelir elde eden belediye ve bağlı şirket personeli artık fazla mesaiye kalamayacak. Genel Sekreter Buğra Gökçe imzasıyla yayınlanan tasarruf genelgesine göre ofiste görevli personele hiçbir şekilde fazla çalışma yaptırılmayacak. Çalışma saatleri dışında şoför kullanımı en aza indirilecek.

ARAÇ TALEBİ 2 GÜN ÖNCEDEN

Cumartesi günleri çalıştırılması zorunlu olan personelin mesai döngüsü hafta içi 40, Cumartesi 5 saat olarak düzenlenecek.

Zorunlu haller ve zorunlu olarak çalışan birimler dışında gece çalışması, fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil günleri çalışmaları yaptırılmayacak. Ayrıca hafta sonları ve mesai saatleri dışında yapılacak olan programlı etkinliklere istenecek araçlar için talep en az iki gün önce bildirilecek. Bu program dışında son anda gelen araç talepleri karşılanmayacak.

GÜNLÜK HİZMETLER AKSIYOR

Bu tasarruf tedbirleri, dönüp dolaşıp belediyenin artık günlük hizmetleri bile yerine getirmekte zorlanmaya başladığını gösteriyor. Soyer zaten birçok birimde personelin ikramiye gibi haklarını ödemeyi aksatmaya başlamıştı. Bu tasarruf tedbirleri, yakında belediye personeline düzenli maaş bile ödeyemez hale geleceğini işaret ediyor.

Maalesef Soyer, 'Aşkla İzmir' diye diye kenti büyük bir bataklığa sürüklemeyi başardı.

DENİZ MANZARALI 27 VİLLA ARSASINI SATIŞA ÇIKARIYOR

Başkan Tunç Soyer'in göreve geldiğinden bu yana belediyenin 790 taşınmazını 489 milyon liraya sattığını yazmıştık. Bir yandan belediyenin borcunu 3-4 milyar liradan 12 milyar lira seviyesine çıkaran Soyer, diğer yandan kurumun mallarını haraç mezat satmaya devam ediyor. Soyer şimdi de Büyükçiğli'de deniz manzaralı 27 arsayı satışa çıkarıyor. İmar komisyonunda görüşülen satış kararı, bir aksilik olmazsa önümüzdeki meclis toplantısında CHP oylarıyla çıkacak. Birbirinden değerli 27 arsa, ikiz iki kat konut imarlı, yani villa imarlı... Belediyenin bugüne kadar sattığı arsa ve daireleri bazı inşaat şirketi ve emlakçılar topladı. Buraları da alacaklar çıkar... 'Aşk' bahane, rant şahane...