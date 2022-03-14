İzmir’in çivisi çıktı... Menderes’e acilen el atılması şart

İzmir'in Menderes ilçesinde bu kaçıncı rezalet! Önce CHP'li Başkan Yardımcısı Gürsel Rüzgar, tuttu CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ı hazine arazilerine yapılan kaçak yapılara göz yumduğu gerekçesiyle CİMER'e şikayet etti. Bunun üzerine Kayalar tarafından görevden alındı. Sonrasında ise Rüzgar'ın başkalarını suçlarken kendisinin tarım arazisine kaçak yapı diktiği ortaya çıktı.



BU İDDİALAR YENİLİR YUTULUR DEĞİL

O dönem yaşanan krizde belediye çalışanı ve sendika temsilcisi Yakup Dağcılar ismi de gündeme gelmişti. Dağcılar'ın yine belediye çalışanı Mehmet Ata ile birlikte Başkan Kayalar üzerinde etkisinin büyük olduğu iddiaları ortaya atılmış ve CHP'nin bu iki ismin görevden alınması için Kayalar'a baskı yaptığı yönünde haberler kamuoyuna yansımıştı. Ancak arada ne olduysa Dağcılar ilginç iddialarla çıktı şimdi ortaya... İlçede 3 gündür Dağcılar'ın Başkan Kayalar ve Yardımcısı Mustafa Akın'ı hedef aldığı anlaşılan mesajlarını konuşuyor. Ortaya yenilir yutulur olmayan iddialar atıyor.



ORTADA BİR KAMERA KAYDI MI VAR?

Dağcılar'ın "Hiçbir şeyi olmayan belediye başkanı nasıl zengin oluyor?" diyerek öne sürdüklerinin detaylarını birinci sayfamızda da yer alan haberimizde okuyabilirsiniz.

Ancak ben burada Dağcılar'ın Kayalar ve Akın'a yönelik "Benim evde kamera sistemi olduğunu bilyorsunuz değil mi?" sözlerini çok manidar buldum. Ortada bir kamera görüntüsü mü var? Eğer varsa bu kameralar acaba ne çekti? Dağcılar burada ne demek istiyor, ne yapmaya çalışıyor?



MUTLAKA HESAP SORULMALI

İşte bu açıklamalar ve bizim bugün yayınladığımız haberden sonra Menderes'te bu yaşananlara artık savcıların ve İçişleri Bakanlığı'nın el atması gerekiyor.

Artık ok yaydan çıktı. Dağcılar'ın "Bunlar fragman, filme sonra geleceğiz" diyerek ortaya attığı bu iddialar mutlaka idari ve adli soruşturmadan geçirilmelidir. Eğer ortada bir suçlu var ise, bütün ilçe halkı adına hesap sorulmalıdır.



CÜMLE ALEME REZİL OLDULAR

CHP'li Başkan Burak Oğuz FETÖ üyesi çıkınca Urla Belediyesi'ne kayyum atandı.

Menemen'de CHP'den seçilen başkan yolsuzluk davası nedeniyle görevden uzaklaştırıldı.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan "görevi kötüye kullanma" ve "resmi belgede sahtecilik" iddialarıyla 10 yıldan fazla hapis talebiyle ağır ceza mahkemesinde yargılanıyor. Öte yandan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz hakkında da ilçedeki bir manavı mafyaya kurşunlattığı iddiasıyla 7.5 yıl hapis isteniyor. Bir de Menderes'te ortaya saçılan bu rezalet İzmir'de yerel yönetimlerin çivisinin çıktığını cümle aleme bir kez daha gösteriyor.



GÜMRÜKÇÜ ADAYLIK TURLARINA BAŞLIYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Nisan ayında yapılacak seçimde Grup Başkanvekili adayı olduğunu açıklayan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü şimdi de adaylık turuna çıkıyor. Neden aday olduğunu anlatmak için istediği randevuyu Başkan Tunç Soyer'den bir türlü alamayan Gümrükçü'nün bu hafta yapılacak meclis toplantılarının ardından meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları ve CHP ilçe başkanlarını teker teker ziyaret edeceği kaydediliyor. Soyer'in ise, Meclis üyesi Murat Aydın'ı bu görev için düşündüğü kaydediliyor. Ayrıca Soyer'in sırdaşı Mustafa Özuslu'nun bu görevi 1 yıl daha sürdürmesi yönünde bir formülü devreye sokma ihtimali de hala gündemde.