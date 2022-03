Aydın’daki mobbing davasının bir ucu Kılıçdaroğlu’na komşu çıktı!

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde yaşananlar akıl alacak gibi değil.

Her gün yeni bir skandal patlıyor.

CHP'li Başkan Özlem Çerçioğlu, şu an Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen iki ayrı davada yargılanıyor. Açılan ilk davada 5 ihalede usulsüzlük yapıldığı iddia ediliyor.

17 sanık arasında yer alan 'Topuklu Efe'nin 14 yıla kadar hapsi isteniyor. Aynı davada şu an cezaevinde bulunan 'FETÖ Belediyeler İmamı' Erkan Karaarslan için ise, 22 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Geçtiğimiz günlerde açılan Litera davasında ise, Çerçioğlu'nun, 'kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' ile 'görevi kötüye kullanma' suçlarından 10 yıl hapsi talep ediliyor.

MOBBİNG DAVASI BOMBASI

Aydın'da dün de yeni bir bomba patladı. Erkan Karaaslan'ın şirketinin hak ediş belgelerini 'hiçbir hizmet vermediği' gerekçesiyle imzalamadığı belirtilen dönemin satın alma müdürü Ümmü Gülsüm Uslu'ya işkenceye varan oranda mobbing uygulandığı gerekçesiyle 10 kişi hakkında dava açıldı. Savcı dönemin ASKİ Genel Müdürleri Hakan Olkaç ve Erdoğan Öztürk ile ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Nermin Canyurt, Aydın Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Şefika Çoban, Genel Sekreter Ahmet Uğur Cebeci, Abone İşleri Darie Başkan vekilleri Vicdan Çetav, Tanju Topçu, Tufan Yılmaz, Egemen Emre Beşli, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı vekili Metin Erdoğan hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istedi. Uslu bu mobing sürecinde fotokopici bile yapıldı, banklarda oturarak mesai yaptı, hatta aynı belediyede çalışan eşi bile sürüldü.

MASAK RAPORUNDA DA ÇIKTILAR

Hakkında dava açılan isimlerden bazıları geçtiğimiz günlerde Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun şok raporuyla gündeme gelmişti. Rapora göre FETÖ'nün Belediyeler İmamı Karaarslan, dönemin Genel Sekreteri Ahmet Uğur Cebeci'nin hesabına toplam 226 bin 944 lira gönderdi.

ASKİ Genel Müdürlüğü'nde Mali Hizmetler Dairesi ve Abone İşleri Daire Başkanı olan Egemen Emre Beşli'nin hesabına da 2015-2016'da toplam 20 bin 684 lira yatırdı. Yani Karaarslan'dan para alan bu isimler, Karaarslan'ın şirketine para ödettirmeyen Uslu'ya bu mobbingi uygulamışlar. Bu davanın bir ucu da Kılıçdaroğlu'na komşu çıktı dersem!

Şaşırtıcı olur değil mi?

ATAŞEHİR'DE LÜKS DAİRESİ VAR

Evet, aynen öyle. Mobbing davasında sanıklar arasında yer alan Karaarslan'ın sağ kolu Nermin Canyurt, Ataşehir Belediyesi eski Mali İşler Müdürü'ydü.

Basında da yer aldığı şekilde Canyurt'un CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı Zeynep'in Ataşehir'deki meşhur Buz Rezidans'taki dairesine komşu bir dairesi bulunuyordu... Kılıçdaroğlu ailesi bu daireyi gelen tepkiler üzerine satmıştı.

Nermin Canyurt ise, Erkan Karaarslan tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne Başkan Özlem Çerçioğlu'nun onayı ile atanan ASKİ Genel Müdür Yardımcısı yapılmıştı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'ndeki bu ilişkiler yumağı çok enteresan yerlere varıyor.

'Topuklu Efe' Özlem Çerçioğlu var, FETÖ var, Ataşehir'den İlgezdi ailesi var, Kılıçdaroğlu'na komşuluk var... Bakalım bu ilişkiler deşildikçe daha neler çıkacak?