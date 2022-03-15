Gökçe mutlu Soyer hüzünlü!

İzmir ve Ege'nin iyi ki Yeni Asır'ı var...

Yeni Asır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Buca Metrosu ihalesini 3 milyar 921 milyon lira ile 529 milyon lira daha yüksek teklif eden Ankaralı Gülermak firmasına neden verdiğini sorgulayan tek basın kuruluşu oldu. Bunu ısrarla yazdık ve gündemde tuttuk. Neticede aynı şeyi İzmir 4. İdare Mahkemesi de söyledi ve ihaledeki bu kararı iptal etti.

BELEDİYECİLİĞİNİN İFLASI

Arada Soyer, 5-6 milyon liralık temel atma törenleriyle İzmirlinin parasını savurmayı sürdürdü ama mahkeme kararın yanlışlığını da tescillemiş oldu. Bu arada yargıdan dönen yanlış karar, projenin geleceğinde de belirsizlikler yarattı. Oysa bu metro hattı, ne kadar çabuk yapılsa kent için o kadar iyi olacak. Milyonlarca İzmirli bu hattın hizmete girmesiyle rahat bir nefes alacak ve Buca'nın trafik problemi çözülecek. Soyer şimdi bir de çıkmış, koluna vurulduğunda "Acımadı ki, acımadı ki" diyen çocuklar gibi kararı "Sürpriz hiçbir şey yok. İstinafta bunlar düzelir" diye önemsiz gibi göstermeye çalışıyor. Oysa bu karar Tunç Soyer belediyeciliğinin iflasının ilanından başka bir şey değil...

GÜVEN BUNALIMI DOĞURDU

Bu arada iptal kararı, Büyükşehir içindeki dengeleri nasıl etkileyecek göreceğiz. Çünkü Soyer ve belediyenin iki numarası Genel Sekreter Buğra Gökçe, bu ihale yüzünden birbirine girdi. Belediyeden sızan bilgilere göre Gökçe, bu ihalenin en düşük teklifi veren Yapı Merkezi-Nurol İnşaat'a verilmesi gerektiğini savunuyordu. Soyer ise, Gülermak'ı istiyordu. Soyer, aralarında "güven" problemi doğduğu belirtilen Gökçe'yi bu ihale yüzünden görevden almak istedi ancak gücü buna yetmedi. Söylendiğine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Soyer'in belediyede işleri tek başına yürütemeyeceği yönündeki kaygıların da etkisiyle, "Genel seçime gidiyoruz. Bir de İzmir'de problem yaşamayalım" diyerek bu görevden alma sürecini dondurdu.

TARTIŞMA ALEVLENEBİLİR

Mahkemenin bu kararıyla ise, Gökçe'nin istediği oldu, Soyer ise siyasi hayatının en büyük hüsranlarından birini yaşıyor. Şimdi bu mahkeme kararı Soyer ve Gökçe arasındaki 'güven bunalımı'nı ve anlaşmazlığı tekrar alevlendirebilir. Görünen köy kılavuz istemez: Tunç Soyer, görevine devam etmesine rağmen adım adım bir "siyasi mevta" olmaya doğru ilerliyor. Giderken daha sert hamleler yapmak isteyebilir...

YENİ ASIR'IN KIYMETİNİ BİL TUNÇ BEY!

Başkan Tunç Soyer kendisini eleştiren tek gazete olduğumuz için bize kızıyor ancak bence yatıp kalkıp "İyi ki Yeni Asır var" diye dua etmesi lazım.

Neden mi? Çünkü, Buca Metrosu ihalesi skandalını daha da içinden çıkılmaz hale getirecek bir yanlış Yeni Asır sayesinde düzeltildi.

Soyer, bu işte son kararı veren ihale komisyonunun başkanı olan Belediye Raylı Sistem Yatırımlar Denetim Şube Müdürü mimar Arzu Yavuz'u ve yine komisyon üyesi olan inşaat mühendisi Gülay Uysal Akın'ı Gülermak'ın kasasından yurtdışına geziye göndermeye kalktı.

MANŞETİMİZ ÜZERİNE VAZGEÇTİ

İhale süreci devam ederken 'rüşvet' bile sayılabilecek bu gezileri Yeni Asır olarak manşete taşıdık. Bunun üzerine Soyer de bu yanlıştan geri adım atmak zorunda kaldı.

Eğer iki isim o gezilere gitselerdi ihaleyle ilgili şaibe söylentileri ve iddia daha da fazla bir şekilde gündeme gelebilirdi. Belki işin ucu ihaleye fesat karıştırma iddialarına kadar vardırılmak istenebilirdi. O yüzden Soyer, kızacağına Yeni Asır'a dua etmeli...