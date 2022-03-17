Kemal Zorlu, bu defa da başarabilecek mi?

Gazeteciliğe 24 yıl önce ekonomi muhabiri olarak başladım. Bu yüzden kentin duayen birçok işadamıyla konuşma ve röportaj yapma şansım oldu. İzmir ekonomisinin bir dönemine damga vurmuş işadamı Mazhar Zorlu da bunlardan biriydi. Kendisinin kent ve ülke ekonomisi için çok büyük katkıları oldu. Egepen, Egeplast ve Ege Palas Oteli gibi önemli markaları yarattı. İzmir Fakirlerine Yardım Derneği'nin kuruluşu gibi büyük hayır işlerine imza attı, vergi şampiyonları arasında yer aldı. Mazhar Zorlu Anadolu Teknik ve Plastik Endüstri Meslek Lisesi'ni şehre kazandırdı. Tabii oğulları Kemal ve Nafiz Zorlu da kentin önde gelen işadamları arasında yer buldu. Zorlu Ailesinin Altay Spor Kulubü'ne de büyük katkıları oldu.

GÜÇBİRLİĞİ HOLDİNG DARBESİ

Türkiye'nin sayılı kuruluşlarına sahip bu aile için dönüm noktası Güçbirliği Holding oldu. Kemal Zorlu, İzmir iş dünyasının elbirliğiyle hayata geçirilen Güçbirliği Holding'in kuruluşunda yönetim kurulu başkanlığını üstlendi. Türkiye'de daha rüzgar enerjisinin ne olduğu bilinmezken Kemal Zorlu ve beraberindeki İzmirli işadamları, Çeşme'de Türkiye'nin ilk rüzgar santralini inşa etti. Yine Tire'de tekstil alanında sektöre öncülük eden yatırımlar yapıldı. Ancak biraz da dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura'nın teşvikiyle girilen Basmane'deki Dünya Ticaret Merkezi (DTM) inşaatı işi Güçbirliği Holding'le birlikte Zorlu Ailesi'ne de büyük darbe vurdu.

UTANÇ ÇUKURUNA DÖNÜŞTÜ

Güçbirliği Holding'in EGS Holding'le birlikte yapımına başladığı DTM, Büyükşehir Belediye eski Başkanı Yüksel Çakmur'un imar planlarına yönelik açtığı davalar nedeniyle bir türlü inşa edilemedi. Orası İzmir'in utanç çukuru olarak kaldı. Bugün için yüzmilyonlarca lira orada heba oldu. Bu arada Zorlu Ailesi, Egepen'i bir dünya devine sattı, Egeplast'a yoğunlaştı. Babasının vefatından sonra Mazhar Zorlu Holding'te yönetimi devralan Kemal Zorlu, Güçbirliği Holding nedeniyle aldıkları ekonomik yarayı kapatmak için büyük çaba gösterdi. Amiral gemileri Egeplast'ı yeniden düzlüğe çıkardı. Fabrika binası üzerindeki hacizleri kaldırttı.

NEVZAT DEMİR'DEN BORÇ ALDI

Ancak şimdi de ünlü işadamı Nevzat Demir ile olan borç anlaşmazlığı patladı. Demir, İzmir Çamaltı Tuzlasını işleten şirketi Binbir Gıda üzerinden Zorlu'ya 10 yıl önce 12 milyon dolar borç verdi. Borç ödenmeyince faiziyle birikti. Konu mahkemelik oldu. Zorlu, paranın şahsi borcu olduğunu ve grup şirketlerini ilgilendirmediğini savundu. Binbir Gıda ise, 12 milyon dolar borcun verilir verilmez şirketlerin hesabına aktarıldığını belirterek bu paranın şirketler üzerinden tahsil edilmesini istedi.

UMARIM FIRTINAYI ATLATIR

Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi de Binbir Gıda'yı haklı buldu. Bunun üzerine Nevzat Demir, Kemal Zorlu ve grubun amiral şirketi Egeplast aleyhine haciz işlemi başlattı ve icra emri gönderdi. Demir'in istediği para 211 milyon lira civarında. Burada kimin haklı olduğu konusunda son kararı da yargı verecek. Yargının kestiği parmak acımaz. Bize de bir şey söylemek tabii ki düşmez. Burada Kemal Zorlu'yu savunmuyorum. Ancak İzmir'de yıllarca ekonomi muhabirliği yapmış biri olarak kent ekonomisinin bir dönemine damga vurmuş, birçok hayır işine imza atmış ailenin ferdi olan Kemal Zorlu ve Egeplast'ın bu fırtınayı da savuşturmayı başarmasını temenni ettiğimi de belirtmek istiyorum.