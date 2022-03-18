İzmir’de 2 milyarlık büyük yapılandırma

İzmir'in sanayi devi Batı Anadolu Çimento'nun (Batıçim) yüzde 30'unu İzmirli Bükey, Günel, Egeli ve Grebene ailelerinden 95 milyon dolara satın alan ve şirketi yönetmeye başlayan Çiftay İnşaat'ın sahibi Ankaralı Aydın ailesi, önemli bir adım attı. Batıçim'in yeni yönetimi, bankalarla iştiraki Batısöke Çimento ve Batıçim Enerji'yi de kapsayacak şekilde Batıçim grubunun borç yükünü hafifletecek 'refinansman' anlaşmaları yaptı. Böylece toplam 135 milyon dolarlık (1 milyar 981 milyon lira) kredi borcu yeniden yapılandırıldı ve vadeye yayıldı.

2031'E KADAR VADELENDİRİLDİ

Batıçim ve Batısöke'yi kapsayan 127 milyon dolarlık refinansman anlaşmasına göre bankalar Batıçim'e 31 Aralık 2023 tarihine kadar anapara geri ödemesiz dönem tanıdı. Bu süre içerisinde Batıçim tarafından sadece faiz ödemeleri gerçekleştirilecek ve kredi anapara ödemesi yapılmayacak.

Anılan anapara geri ödemesiz dönemi takiben ise kredi ve faiz ödemeleri 8 yıllık bir vade içerisinde bankalara geri ödenecek. Öte yandan Batıçim Enerji'nin 8 milyon dolarlık kredi borcunun anapara ve faiz ödemeleri 31 Aralık 2027 tarihine kadar sürecek bir vadeye yayıldı.

YENİ YATIRIM VE İSTİHDAM

Batıçim'in eski ortağı İzmirli aileler, yorulmuş ve başka yatırım arayışlarına girmişti. Batıçim'in ve iştiraki Batısöke'nin borç yükü de çok ağırlaşmıştı. Şu an şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstlenen Sabit Aydın öncülüğündeki Aydın Ailesi'nin bu yatırımı ile Batıçim'e taze kan geldi.

Bu refinansman anlaşmalarıyla grubun finansal yükü önemli ölçüde hafifletilmiş oldu. Bu da Batıçim'in büyümeye devam etmesinin ve bölgede yaptığı istihdamın artırılmasının önünü açtı. Umarız kısa sürede o yönde de yeni haberler duyarız.

ALİAĞA'DA İSKELE SAVAŞI ÇIKTI

Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş'yi de bünyesinde bulunduran Gençer Holding'e ait Ege Gübre Sanayi A.Ş, Aliağa Çakmaklı'daki liman iskelelerini 100'er metre uzatmak için yatırım kararı aldı. Şirket bu çerçevede hazırladığı "iskele kapasite artışı ve dip taraması" projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan geçtiğimiz Ocak ayında "ÇED Olumlu" raporu aldı. Ancak bu raporun çıkmasının ardından bu bölgede bir savaş başladı. Bu bölgede faaliyet gösteren başka bir iskele işletmecisi şirket, Ege Gübre'nin aldığı "ÇED olumlu kararının" iptali istemiyle İzmir 6. İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

Bakalım bu savaş nasıl sonuçlanacak ve hangi şirketin dediği olacak.

AGRA BİR İHALEYE DAHA ÇOK YAKIN

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe'nin Ankara yıllarından arkadaşı Özgür Aktepe'nin Gökçe'nin şehre gelmesinin ardından kurduğu Agra Kent Hizmetleri şirketi, belediye ihalelerindeki atağını sürdürüyor. En son İzmir Büyükşehir'in Örnekköy'deki mezarlık alanı yapım ihalesini 107 milyon lira ile en düşük teklifi vererek alan şirket şimdi de İZBETON'un Bergama ve Kınık'ın köy ve mahallelerinde parke ve bordür döşeme işi için düzenlediği ihalede en düşük teklifi verdi.

YATIRIM SİHİRBAZI GİBİ!

Toplam 4 şirketin katıldığı ihalede Agra, 39 milyon 187 bin lira yaklaşık maliyet belirlenen ihalede 35 milyon 188 bin liralık teklif sundu. Bakalım ihale nasıl sonuçlanacak henüz bilmiyoruz ancak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile özel uçaktaki fotoğrafıyla tanınan Özgür Aktepe'nin Buğra Gökçe'nin ardından İzmir'e gelip şirket kurarak imza attığı "yatırım sihirbazlığı" üniversitelerde "girişimcilik" dersi olarak okutulsa yeridir!