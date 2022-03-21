Kuşadası’nda rüşvet çarkının ucu nereye varacak?

Kuşadası yaşanan skandallar ve silahlı olaylarıyla gündemden düşmüyor.

CHP'li Belediye Başkanı Ömer Günel'in lokallerinden çıkardığı ve bir binanın ikinci katına gönderdiği gazilerin çektiği çile bugünkü manşetimizde yer alıyor. Güneydoğu'da bir çatışmada ayaklarını kaybeden gazi Volkan Güleç'in üç jandarma görevlisi tarafından ikinci kattaki lokale çıkarılırken çekilmiş fotoğraflarını görüp de isyan etmemek mümkün değil.

OLAY PAYLAŞIMLAR

İlçede bu skandal konuşulurken belediyenin İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan'la silahlı tartışma yaşayan Harun Özekin'in yeni paylaşımları gündeme bomba gibi düştü. Saldırıdan hemen sonra sosyal medya hesabından "Seni vurmak istemedim. Aldığınız rüşvetleri vereceksiniz. Bu sana uyarıydı" yazarak rüşvet kurşunu sıktığını ifade eden Özekin, tutukluyken verdiği ifadesinde de Turan'ı suçlamıştı.

Özekin, Kadınlar Denizi'nde imara aykırı yapılar nedeniyle mühürlenen bir arkadaşının pansiyonunun sorununu çözmek için Oğuzhan'ın yönlendirmesiyle anlaştıkları kişiye rüşvet verdiklerini öne sürmüştü. Polise rüşvetin belgesi olan banka dekontlarını veren Özekin, tahliye olduktan sonra şimdi yeni paylaşımlara imza attı.



O KİŞİ BAŞKAN GÜNEL Mİ?

"Bir mesaj ve bir zarfın içinde iki adet mektup kime gitti? Cevap ne verildi? Ekran görüntüleriyle mektup görüntüsünde ne yazıyordu?" diyen Özekin, "Her şeyden bilgisi olmasın rağmen yokmuş gibi demeç verenler düşünsün. Ben iddia etmeyeceğim, laf söz söylemeyeceğim. Hiç kimsenin bilmediği, adı hiçbir yerde geçmeyen o iftiracının, yalancının adını hem açıklayacağım hem o mektubun ekran resimlerini bütün ulusal basına vereceğim. Yalan yanlış demeçler verdi, şimdi önüne bu belgeler konulduğunda ne demeçler verecek hep beraber görelim" ifadelerini kullandı. İlçede yankı uyandıran bu paylaşımlarda "Her şeyi bilmesine rağmen yalan yanlış demeç veren kim?" sorusu gündeme geldi. Bu kişi yoksa Başkan Günel mi?

Savcılık olayın ardından hem Özekin'e hem de Başkan Yardımcısı Turan'a dava açtı. Bu süreçte tüm bu karanlık noktalar aydınlanacak ve ortada bir suç varsa, kim suçluysa, kim bu olanlara göz yumduysa net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Yargıya güveniyoruz.

Bir acayipsin Cemil Başkan!

Tarkan'ın 1994 yılında çıkan "Aacayipsin" isimli albümü çok tutmuştu.

Karşıyaka Belediyesi'nin kendi sitesinde yayınladığı 'teşkilat şeması'nı görünce aklıma bu "Aacayipsin" sözü geldi.

Neden mi? Başkan Tugay'ın 5 yardımcısı var. Bunlardan Yurdanur Akgün'e 7, Özlem Ceylan ve Zeki Yıldırım'a ise, 8'er birim bağlı... Nurhan Yardımcı'ya bağlı sadece 3 birim var. Asıl bomba ise, Başkan Yardımcısı Saadet Çağlın'a bağlı birim sayısı... Gittiği yurt dışı gezileriyle adından söz ettiren Saadet Hanım'a sadece tek bir birim bağlı, o da ne iş yaptığı biraz müphem olan İklim Değişikliği Müdürlüğü...



TAM 9 BİRİMİ KENDİSİNE BAĞLAMIŞ

Bu şemayı görünce insan ister istemez "Başkan yardımcısı maaşı alan Saadet Hanım bu belediyede ne iş yapıyor?" diye düşünüyor. Ancak Başkan Cemil Tugay'a doğrudan bağlı birimleri görünce ise şok geçiriyoruz. Çünkü Tugay, dolgun maaş bağladığı yardımcısına tek birim bağlarken kendisine doğrudan tam 9 birim bağlamış.

Üstelik bu 9 birim en yoğun çalışmaları yürüten Fen İşleri, Park Bahçeler, Zabıta gibi müdürlükler... Bu nasıl bir yönetim zihniyetidir, bu nasıl bir güç sevdasıdır anlamak mümkün değil...