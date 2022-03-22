Murat Bakan bir kale daha aldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le siyaseten ittifak kuran CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, belediyede önemli bir kaleyi daha aldı.

Büyükşehir'de önemli ihalelere imza atan Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bir süre önce vekaleten getirilen ve Bakan'a oldukça yakın bir isim olan Murat Koçak bu göreve 'asaleten' atandı.

AYDINLIK YARINLARA!

Bakan'ın Koçak'la aile ortamındayken birlikte çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıktı.

Koçak, 21 Mayıs 2018'de paylaştığı bu fotoğrafa "Abim Murat Bakan 1. bölge 1. sıra milletvekili adaylığı ile taçlandı. Sırt sırta omuz omuza daha çok çalışarak aydınlık günlere koşacağız" ifadelerini kullanmış.

Koçak'ın Murat Bakan'ın yeğeni olduğu konuşuluyor. Ancak daha önce ben de bir köşe yazısında ikisi için basındaki haberlere dayanarak akraba ifadesi kullanmıştım. Bakan ise beni aramış ve "Akrabam değil ama desteklediğim, kefil olduğum bir isimdir" demişti. Ne diyelim! 'Omuz omuza aydınlık günlere koşan' bu iki isme de hayırlı olsun!

BUĞRA GÖKÇE'DEN MUTLULUK POZU!

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile arasına Buca Metrosu ihalesi nedeniyle kara kedi giren Buğra Gökçe'nin mahkemenin ihalenin 529 milyon lira daha yüksek teklif veren Gülermak AŞ'ye verilmesi kararını iptal etmesinin ardından yaptığı paylaşım yankı uyandırdı. İhalenin 3 milyar 321 milyon lira ile en düşük teklifi veren Nurol-Yapı Merkezi ortaklığına verilmesi gerektiğini savunduğu birçok yerde yazılıp çizilen Gökçe, koltuğa yaslanıp bacak bacak üstüne atmış fotoğrafını paylaşarak altına "Gelecek güzel günleri düşünüyorumdur" notunu düştü. Bu paylaşım kulislerde "Gökçe metro kararının ardından mutluluk pozu veriyor" şeklinde yorumlandı.

SOYER VE ORAN'I TEBRİK EDERİM...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy dün Çeşme Projesi için İzmir'e çıkarma yaptı. Anlattıklarının detayı bugünkü haberimizde var. 200'den fazla otelin inşa edileceği ve toplam 55 bin yatağa sahip olacak bölge, sahip olduğu hazinelere rağmen turizmde hala istenilen noktaya gelemeyen İzmir'e çağ atlatacak.

Hedef turizm pastasından yüzde 40'ar pay alan Akdeniz ve Marmara karşısında Ege'nin payını, yüzde 10'dan 20'ye çıkarmak.

İşin güzel yanı CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın da bazılarının istediği gibi 'istemezükçü' olmak yerine çekincelerini de belirterek projeye tam destek vermeleri... İki isim bu tavırları nedeniyle tebriği hak ediyor.