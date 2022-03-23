Kırçiçeği’nin yolu Dallas’a giderken iflasa mı çıkacak?

İzmir ve Ege bugüne kadar ulusal çapta birçok marka çıkardı. Eczacıbaşı, Pınar ve DYO ilk akla gelenlerden bazıları... Tabii bu arada bölge, Raks Elektronik gibi bir birçok markasını da kaybetti. Bunu şunun için yazıyorum: İzmir ve Ege'nin ünlü markası Kırçiçeği'nin konkordato kararının istinaf mahkemesi tarafından iptal edildiği haberi dün iş dünyası gündemine bomba gibi düştü.

17. Hukuk Dairesi, Kırçiçeği için yerel mahkeme tarafından alınan konkordato kararını kaldırdı. Mahkemenin kararı ile birlikte şirketin borçlarının 48 ayda ödenmesine olanak sağlayan borç yapılandırması rafa kalktı. Aynı şekilde şirketin rehinli mallarının muhafaza altına alınmasına ve satışının 1 yıl süre ile ertelenmesine yönelik karar da iptal edildi.

Mahkeme kararının şirketin iflasına giden yolu açtığı yorumları yapılıyor.

3 MASAYLA BAŞLADI

Kebapları ve pidesiyle ünü Türkiye'ye yayılan Kırçiçeği'nin hikayesi İzmir'in önemli girişimcilik hikayelerinden biriydi.

Aydın Karacasulu Kemal ve Osman İpbaş kardeşler, 1985'te İzmir Bornova'da 3 masayla kurdukları Kırçiçeği'ni en son 6 şehirde 21 şubeye ulaştırdı. 800 çalışanları vardı. Kırçiçeği Genel Müdürlüğü'nü de yapan Kemal İpbaş'ın kızı Meryem Dilşad İpbaş, bu zincire Çeşme'de 12 odalı bir butik otel de ekledi.

ABD RÜYASI GÖRDÜLER

Hatta İpbaş kardeşler ve Meryem Hanım, 2016'da Simit Sarayı, Sütiş, Köşebaşı, Sahan, Nusret, Mado, Big Chefs markaları gibi ABD'nin Dallas şehrinde restoran açmaya da heveslendi. Ana caddede de 650 metrekare büyüklüğünde yer de bulundu. Yatırım 1.5 milyon dolara yani bugünün parasıyla 23-24 milyon liraya yapılacaktı. Her şey hazırdı.

Gazetelerde çarşaf çarşaf haberler yapıldı. Meryem Hanım da "Hedefimiz 2017 sonuna kadar Amerika'da şube sayımızı dörde çıkarmak" şeklinde demeçler verdi. Ancak, şirketteki düşüş bu ABD rüyasıyla başladı.

BORÇLARI ÖDEYEMEZ OLDU

Çünkü işler istenildiği gibi gitmemeye başladı. Yeri bile bulunan Dallas'ta restoran projesinden vazgeçildi. Ardından borçlarını ödemekte zorlanan Kemal ve Osman İpbaş hem kendileri hem de Kırçiçeği için konkordato talep etti. Mahkeme kardeşlerin talebini kabul etmese de Kırçiçeği'nin talebini kabul etti. Böylece şirketin yaşaması için bir fırsat doğdu.

Ancak alınan bu son 'kaldırma' kararıyla şirket için iflasa giden yolun açıldığı yorumları yapılıyor. Ticaret de çıkmak da var düşmek de... Ancak umarız Kırçiçeği markasının yaşatılması için bir formül bulunur ve İzmir çıkardığı bir markayı daha tarihe gömmek zorunda kalmaz...

ÜNLÜ İŞADAMINA SUÇ DUYURUSU

İzmir'in çıkardığı markalardan biri olan Karakaş Atlantis'te de önemli bir gelişme yaşandı. Halka açık şirketin sahibi Kemal Karakaş, daha önce FETÖ üyesi olma suçlamasıyla bir süre tutuklu kaldı. Hatta 2020'de İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2017'de şirkette o dönem 200 milyon lira eden 1.47 ton altının kaçırıldığı iddiaları basında geniş yer buldu. Şimdi Sermaye Piyasası Kurumu'ndan bu şirketle ilgili yeni bir hamle geldi. SPK, Kamil Karakaş hakkında şirketin kar ve mal varlığını kaçırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunma kararı aldı. Şirket yöneticisi Zeliha Elif Karakaş'a da aynı suçlama yöneltildi. Bakalım bu suç duyurusunun ucu nereye kadar uzayacak...