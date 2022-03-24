CHP İzmir’in Çeşme Projesi’ndeki büyük çelişkisi

CHP'nin "hakiki bir siyasi parti olmaktan çıkıp heyula haline dönüşmüş amorf bir yapı" olduğu söyleminin ne kadar doğru olduğu İzmir'de bir kez daha tescillendi.

Daha birkaç gün önce Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kente geldi ve Çeşme'de hayata geçirilecek Ege Turizm Projesi'ndeki son durumu tüm detaylarıyla anlattı.

İzmir Ticaret Odası'ndaki toplantıya katılan Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tunç Soyer, süreçte bakanlığın yanında olduklarını söyledi ve, "Bakanımıza bugüne kadarki şeffaf ve son derece özenli sürdürülen süreç ile ilgili teşekkür ederim. Biz projeye başından beri çok olumlu yaklaştık.

Türkiye'de hiç bu kadar büyük bir turizm planlaması yapılmadı. Bölgede de çok iddialı projelerden biri" dedi.

ORAN 'ARKASINDAYIZ' DEDİ

Yine toplantıda hazır bulunan Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Oran da, "Biz Çeşme Belediyesi olarak Çeşme'nin doğasını ve değerlerini koruyarak, Çeşme'nin sezonunu 12 aya yayacak ve çeşme turizmine katkıda bulunacak her projenin arkasında olacağız. Bazı çekincelerimiz vardı. Bir tanesi beton yoğunlaşmasıydı, diğeri de vatandaşlarımızın mallarının üzerindeki acele kamulaştırma kararlarıydı.

İBB Başkanımızın çekincelerine katıldık ve bakanımızdan açıklamalar geldi. İkimiz de masadayız ve şeffaf bir şekilde süreç işliyor" ifadelerini kullandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da geçen yıl Nisan ayında İZTO Meclisi'ndeki konuşmasında, "Çeşme Turizm Projesi İzmir halkı tarafından benimsenir ve beğenilirse, bir beton ormanına dönüşmezse, büyük ölçekte yeşil korunursa elbette destek veririz" dediğini de bir not olarak hatırlatalım.

İL BAŞKANI FARKLI KONUŞTU

Durum böyleyken CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel dün çıktı ve, "Proje baştan sakat doğdu. Ne Çeşme'ye ne İzmir'e bir faydası olacağını düşünüyorum.

Çeşme Projesi'nin özü ve temeli:

Beton, rant, uluslararası sermaye ile çevre ve doğaya verilecek zarar" diye konuştu. Bu ne büyük bir çelişki? Akıl alacak gibi değil...

Yahu siz kentte söz sahibi olan bir siyasi partinin İzmir'deki en üst düzey isimleri olarak hiç mi oturup konuşmazsınız, hiç mi görüş alışverişinde bulunmaz ve ortak bir fikir geliştirmezsiniz?

İZMİR'E KÖTÜLÜK YAPIYORSUNUZ

Ortada İzmir ve Ege'yi turizmde uçurma, milyarlarca liralık yatırım ve on binlerce kişiye iş imkanı sağlama iddiasıyla ortaya konulan bir proje var. Bu projenin gerçekleştirilip gerçekleştirilmemesi İzmirliler olarak hepimizi ilgilendiriyor. Yani bu, öyle sizin kafanıza göre atıp tutabileceğiniz bir konu değil. Hem, böylesine büyük iddia ve hedeflerle gündeme getirilen bu projeyi desteklemek zorunda da değilsiniz. İsterseniz karşı da çıkabilirsiniz, bu kendi bileceğiniz iş ancak sizin bu yaptığınız da ne oluyor? İzmir için böylesine önemli bir projeye heyula haline dönüşmüş bir şekilde yaklaşarak kente büyük kötülük yapıyorsunuz.

İzmirli de bunu not ediyor...