CHP’li başkanın uçak korkusu: Düşerse İzmir’in hali ne olur!

CHP İzmir'de İl Başkanı Deniz Yücel ve kentteki ilçe başkanları partinin Antalya'da düzenlediği toplantıya katılmak için önceki akşam uçakla Antalya'ya gitti. Bu uçak yolculuğu öncesi CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Serdar Koç'tan şok bir çıkış geldi. Koç, ilçe başkanları grubuna "Şu riski unutmayalım. Aynı uçak içinde olmamız, Allah göstermesin, herhangi bir durumda İzmir için çok kötü olur. Örnekleri var" mesajı gönderdi.



BAZILARINDA ENDİŞE YARATTI

Bu mesajı bazıları espri olarak algılarken bazı ilçe başkanları ise endişeye kapıldı.

Aldığım bilgiye göre bu sırada CHP Foça İlçe Başkanı Ayla Yılmaz da Koç'a destek veren bir mesaj attı ve "Doğru büyük şirketler böyle yapmıyor" dedi.

Bu endişeleri daha da arttırdı... Allah'tan önceki akşam uçak sağ salim Antalya'ya ulaştı da Serdar Koç'un kaygısını duyduğu bir felaket gerçekleşmedi! Umarız İzmir'e de yine sağ salim de dönerler.



BAKAN: YEĞENİM BİLEĞİNİN HAKKIYLA MÜDÜR OLDU

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile siyaseten ittifak kuran CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın yakınındaki isimlerden Murat Koçak'ın belediyede Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na atandığı yazdık. Ardından Bakan'ın kuzeninin oğlu Uğur Canbulat'ın da ESHOT'ta Periyodik Bakımlar Şube Müdürlüğü'ne atandığı ortaya çıktı. Biz de bu 3 ismin bir arada olduğu fotoğrafı yayınlayarak bu gelişmeyi de aktardık. Bu haberimiz üzerine Murat Bakan aradı ve yeğeninin müdür olmasında kendisinin bir etkisinin kesinlikle olmadığını söyledi.



"BU ÇOCUK BİR KAHRAMAN"

Daire başkanlığı gibi bazı kadroların müstesna kadrolar olduğunu ve istenilen kişinin atanabileceğini ifade eden Bakan, "Ama bazı kadrolar sizin torpil yapabileceğiniz kadrolar değildir. Müdürlük de öyle.

Bu çocuk astsubay komando olarak yıllarca çalıştıktan sonra devletin verdiği bir hakla 10-15 yıl önce ESHOT'a memur olarak geçti. Bakanlığın açtığı meslekte yükselme sınavlarını birincilikle kazanarak şeflik ve müdürlük kadrolarına atandı. Benim bu çocuğun ne memur ne şef ne de müdür olmasında bir katkım yok. Benim akrabam olmak dışında o çocuğun hiçbir hatası yok.

Bu çocuk yıllarca dağlarda terörist kovaladı ve bu yüzden bir kahraman. Kendi emeği ve alınteri ile hak ederek göreve gelen bu çocuğun tek kabahati annesi ile benim kuzen olmam gözüküyor" diye konuştu.



MURAT AYDIN İÇİN 'ACABA' SORUSU

CHP'de İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'la siyaset yapan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün Büyükşehir Belediyesi'nde önümüzdeki ay yapılacak CHP'nin Grup Başkanvekilliği seçiminde aday olacağını açıklamasının yankıları sürüyor. Gümrükçü'nün bu kararı CHP İl Yönetimi'nde bile İl Başkanı Deniz Yücel ve bazı yöneticiler arasında çatlağa neden olurken Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ise, Meclis üyesi Murat Aydın'ı aday yapmaya karar verdiği neredeyse kesinleşti. Ancak eski bir hakim olan Murat Aydın'ın milletvekili olmak istediği de konuşuluyor. Eğer vekil adayı yapılırsa meclisteki görevinden 2023'te yapılacak seçimden aylar önce istifa etmesi gerekiyor.

İşte bu ihtimal nedeniyle Aydın'ın adaylığı konusunda yeniden bir "Acaba?" sorusunun gündeme geldiği kaydediliyor.