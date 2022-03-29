İzmir’e vurulan prangada sıra Çeşme’de mi?

İzmir'de ne zaman kente ivme kazandıracak büyük bir yatırım, büyük bir proje gündeme gelse Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı kuruluşların başını çektiği "istemezükçü" cephe hemen devreye giriyor. Maalesef kentte yerel yönetimlerde iktidar olan CHP'li belediyeler de zaman zaman bu cepheyle gerek açıktan gerekse perde arkasından iş tutuyor.

BASMANE'DEKİ HANÇER

Basmane'deki Dünya Ticaret Merkezi için açılan ve kentin bağrına saplanmış bir hançer gibi duran çukur, "istemezükçü" cephenin "en nadide eseri" olarak İzmir'in göbeğinde yıllardır duruyor!

Yine kent trafiğine nefes aldırmak için yapılması gündeme gelen ancak CHP'li belediyelerin de işbirliğiyle durdurulan Üçkuyular ve Karşıyaka arasındaki Körfez Geçişi projesi de kaybettiğimiz en önemli projelerden biri.

En son Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Çeşme'de hayata geçirmeyi planladığı Ege Turizm Projesi gündeme geldi.

Milyarlarca dolarlık yatırım ve on binlerce istihdam hedefleyen bu proje de istemezükçülerin hedefi oldu.

ŞOK BİLİRKİŞİ RAPORU

Dün bu hayati projeyle ilgili TMMOB, İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası ve EGEÇEP gibi sivil toplum kuruluşlarının başvurusuyla açılan davada Danıştay 6. Dairesi'nin atadığı ODTÜ, Ankara ve Gazi Üniversiteleri'nden bilirkişilerin hazırladığı rapor çıktı ortaya...

Raporda, projenin planlama ilkelerine ve kamu yararına uygun olmadığı ifade edilirken "Kurulumuz, alanın bütününü de gözeterek, dava konusu ekleme ile koruma alanları yanı sıra turizm kullanımlarına, dolaysıyla yapılaşmaya da açılmasına yol açacak olan sınır kararının, tarım ve orman alanları, doğal değerler (flora, fauna, ekosistemler) su kaynakları ve kültürel miras üzerinde yaratacağı olumsuz etkileri göz önüne alındığında, planlama ilkelerine ve kamu yararına uygun olmadığı görüşüne varmıştır.

Karar yüce mahkememizindir" ifadeleri kullanıldı. Bilirkişi raporunu yorumlayan davacı avukatlardan Şehrazat Mercan da, "Bundan sonra bilirkişi raporuna göre ilgili davaya bakan mahkemenin yürütmeyi durdurma kararını vermesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

BİR DAHA BU FIRSAT ÇIKMAZ

İster misiniz Mercan'ın da söylediği gibi bir yürütmeyi durdurma kararı çıksın ve kenti ileriye götürecek dev bir proje daha çıkmaza girsin, sonunda da olan yine İzmir'e olsun!

Bakın genç işsizlikte İzmir'in Ankara ve İstanbul'un önünde yer aldığı söyleniyor.

Durum böyleyken bu projeleri engelleyenler, iş arayan bu gençlerimizin hayatlarını da karartmış oluyorlar.

Tabii ki, ranta karşı olacağız, tabii ki yeşili koruyacağız, tabii ki halkın malının halkın yararına kullanılması için mücadele edeceğiz...

Bunda sonuna kadar varız ancak kentin gelişimine katkı koyacak ve bu çerçevede tüm İzmir'in yararına olacak projelerin bencilce engellenmesine de karşıyız. Eğer bu proje de öyle veya böyle engellenirse İzmir bir daha bu fırsatı bulamaz.