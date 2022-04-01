Ya Soyer ve Oran ya da Seyit Torun yalan söylüyor!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçtiğimiz hafta İzmir'e geldi ve kente milyarlarca dolarlık yatırım getirecek Çeşme Turizm Projesi'yle ilgili son durumu anlattı. Bu toplantıda CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da vardı. Soyer, bu sunumun yapıldığı toplantıda Bakanlığın yanında olduklarını belirtti ve şunları söyledi: "Bakanımıza bugüne kadarki şeffaf ve son derece özenli sürdürülen süreç ile ilgili teşekkür ederim. Biz projeye başından beri çok olumlu yaklaştık. Türkiye'de hiç bu kadar büyük bir turizm planlaması yapılmadı.

Bu bölgede çok iddialı projelerden biri.

Bizim nitelikli koruma alanlarını sürdürülebilir koruma alanlarına dönüştürülmesi ile ilgili endişelerimiz var. Ancak yaptığımız görüşmelerde alanın taranması ile ilgili süreç devam ettiğini öğrendik. Doğal koruma alanlarının dönüşümü için ÇED raporu çalışmalarının devam ettiği söylendi. Bizim sorularımız, eleştirilerimiz olabiliyor ancak Bakanlık bunlara yanıt veriyor."

ORAN DA DESTEK VERDİ

Aynı toplantıda Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da, "Biz Çeşme Belediyesi olarak ilçenin doğasını ve değerlerini koruyarak, sezonumuzu 12 aya yayacak ve ilçe turizmine katkıda bulunacak her projenin arkasında olacağız. Bazı çekincelerimiz vardı. Bir tanesi beton yoğunlaşmasıydı, diğeri de vatandaşlarımızın mallarının üzerindeki acele kamulaştırma kararlarıydı.

Bakanımızdan açıklamalar geldi. Süreç şeffaf bir şekilde işliyor" açıklamasında bulundu. Yani iki başkan da sürecin çok şeffaf yürütüldüğünü özellikle vurgulayarak projeye destek verdiklerini ifade etti.

TAM TERSİ BİR AÇIKLAMA

Ancak maalesef CHP'nin bu ülke için yapılacak her büyük yatırımda olduğu gibi yine "istemezükçü" hastalığı nüksetti. Projenin yapılacağı İzmir ve Çeşme belediye başkanları böyle derken CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun çıktı ve bunun tam tersini söyledi. Neymiş, süreç şeffaf yürütülmüyormuş, Soyer ve Oran'ın talep ve kaygıları dikkate alınmıyormuş. Yahu bu ne yaman çelişkidir? Hanginiz yalan söylüyor, Soyer ve Oran mı yoksa Seyit Torun mu? Soyer ve Oran'ın herkesin önünde bu sözleri söylediği dikkate alındığında Torun'un doğru söylemediği anlaşılıyor.

Ya da Soyer ve Oran, kamuoyuna farklı, genel merkezlerine farklı şey anlatıyor.

CHP hakikaten tuhaf bir parti...

BİR ÇELİŞKİ DE AYA YORGİ'DE

"CHP tuhaf parti" demişken dün bunu kanıtlayan bir başka gelişme daha yaşandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın askıya çıkardığı Aya Yorgi Koyu planları ile ilgili kamuoyundaki tartışmalar sürerken CHP'nin yine büyük bir çelişkisi ortaya çıktı.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, bu planlarla ilgili "Belediye meclisine rağmen imara açılmasına itiraz edeceğiz" demişti.

BİZİMLE EĞLENİYOR MUSUNUZ?

Oysa planlarla ilgili görüşü sorulan Çeşme Belediyesi'nin, Bakanlığa tam tersi bir cevap verdiği anlaşıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Fayıka Öner'in, bakanlığa gönderdiği yazıda plan değişikliği için "Sakınca bulunmamaktadır" ifadelerini kullandığı anlaşıldı. Eee o zaman Oran hala niye itiraz edeceğiz diyerek bir kahramanlık edasıyla algı operasyonu yapıyor? Tamam tamam anladım... Artık bunlar kesinlikle bizimle dalga geçiyor... Meşhur film repliğinde Kemal Sunal'ın Şener Şen'e dediği gibi "Ağam bizimle eğleniyor"...