Soyer’in ikinci dönem adaylığı artık çok zor

Yerel seçimlerin ardından tam 3 yıl geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de 3 yıl içinde somut olarak ne yaptı? "Devede kulak" diye tabir edilecek şekildeki cılız tarım destekleri dışında akılda kalan hiçbir şey yok... Narlıdere Metrosu inşaatı zaten kendisinden önce başlamıştı. O ise, bir Buca Metrosu ihalesini bile dört başı mamur bir şekilde yapamadı.

1095 günde onlarca skandal ve bol bol şov...

Bunlara bugünkü manşet haberimizde yer verdik.

Burada değinmek istediğim konu ise, Soyer'in bundan sonraki siyasi geleceği...

HEDEFİ CUMHURBAŞKANLIĞIYDI!

Soyer, aday olunca "Türkiye değişecek.

Bambaşka bir ülke Seferihisar'dan başlayarak kurulacak" diyerek çok manidar bir mesaj verdi. Bu sözüyle niyetinin Cumhurbaşkanlığı adaylığına oynamak olduğunu ortaya koydu.

Ancak şu geçen 3 yılda herkes İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağını konuşurken Soyer'in ismini konuşan bile olmadı.

Çünkü Soyer, baştan beri gayri ciddi bir çok davranış ve imza attığı skandallarla büyük bir fiyasko olduğunu gösterdi.

Bu üzerinde tartışmaya yer olmayacak kadar ortada olan bir gerçek. En koyu CHP'liler bile bunu söylüyor.

KENDİSİNİ DE YEDİ BİTİRDİ

Bugünkü manşetimizin başlığında "Soyer, İzmir'in üç yılını yedi" dedik...

Evet İzmir'in 3 yılı yendi, ancak Soyer bu sürede kendisini de yedi bitirdi.

Şimdi gerek Genel Merkez'de gerekse CHP İzmir Örgütü'nde kimse Soyer'in ikinci dönem de aday yapılacağına ihtimal dahi vermiyor. Bazı locaların lobisi de bir yere kadar. Herkes şimdiden CHP içinde Soyer sonrasının hesaplarını yapıyor.

Soyer'in şu an gözüktüğü kadarıyla ikinci dönem adaylığı artık çok zor. Entelektüel sosyal demokrasi söylemleriyle gelip bu hallere düşmek de gerçek bir dram...

FETÖ'CÜ BAŞ KÖŞEDE, BABADAN CHP'Lİ AKSOY 'TU KAKA!'

CHP, Silahlı Terör Örgütü FETÖ üyeliğinden yargılanıp ceza alan Urla Belediye eski Başkanı Burak Oğuz'u baş köşede tutmaya devam ediyor. Oğuz, soluğu dün yine cezaevinden çıktıktan sonra iki kez ziyaret ettiği CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel merkezdeki makamında almış... CHP, FETÖ'cü olduğu tespit edilmiş bir isme sahip çıkarken Menemen'de babadan CHP'li olan Serdar Aksoy'u ise, sahiplenmedi, aksine İl Başkanı Deniz Yücel öncülüğünde satışa getirdi.

Aksoy, hakkında savcılık operasyonu beklentisi oluşunca hemen partiden ihraç edilmeye çalışıldı. Hapisten çıkan FETÖ'cü Burak Oğuz'u baştacı edilirken Aksoy'a CHP'den kimse bir "geçmiş olsun" bile demedi. Aksoy suçludur veya değildir ayrı bir şey... Suçu varsa da cezası çeker. Ancak FETÖ'cünün baştacı edildiği CHP'de babadan CHP'li birine yapılan muamele herkese ibret olacak cinsten.