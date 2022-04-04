‘Vur patlasın çal oynasın’a: 6 milyon lira

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dans etmeyi ve oynamayı seviyor. Yapısı böyle... Bunu 9 Eylül 2019'daki İzmir'in kurtuluş töreni organizasyonunda ortalığı yıkan dans şovundan biliyoruz. Ayrıca, Çav Bella'yı hoplaya zıplaya söylemesinden de...

İşte Başkan kendisi eğlenceye düşkün olunca kent halkına da bol bol konser düzenlemek istiyor! Hizmetten anladığı bu... Ülkede ekonomik kriz olduğunu söyleyen ve "Millet aç aç" diye propaganda yapan CHP'nin yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi, çok konuşulacak eşsiz bir icraata daha imza attı. Belediye, 7 ve 9 Mart'ta yani 3 gün içinde 3 ayrı konser dizisi ihalesine çıktı.



HEP AYSA'YA GİDİYOR

Bahar aylarında yapılacak konserler için 7 Mart'ta yapılan açık ihaleyi Aysa Organizasyon şirketi 398 bin liralık teklifiyle kazandı. 2 gün sonra yapılan ve 2022 geneli için çıkılan "Yerel ve ulusal sanatçılarla İzmir konserleri hizmet alımı" ihalesini de yine aynı firmaya bu defa 4 milyon 977 bin liraya verdi. Pek vur patlasın çal oynasın kategorisinde olmasa da yine 9 Mart'ta "İzmir Barok Günleri konser dizisi organizasyonu hizmet alımı" başlığıyla çıkılan ihalede de Aysa Organizasyon firması 562 bin liralık teklifiyle ipi göğüsledi. 3 gün içinde 3 konser ihalesi yapılıyor ve üçünü de toplam 6 milyon liraya aynı firma alıyor... İlginç doğrusu!

BU NE YAMAN ÇELİŞKİ?

Büyükşehir Belediyesi adım adım borçlarını çeviremez bir noktaya doğru ilerlerken ve birçok hizmetin bütçesini kısarken bu kadar konser düzenlemek çok mu şart? Hem bir yandan hayat pahalılığından dem vurup "Millet aç, aç" diyeceksin diğer yandan da 3 günde, 3 konser ihalesi düzenleyeceksin..."Bu ne yaman çelişki" demezler mi adama...

BETERİN DE BETERİ VARMIŞ!

İzmir Büyükşehir Belediye eski Başkanı Aziz Kocaoğlu, Alsancak'ta tavla oynarken görüntülendi.

Belediyeyi 15 yıl adeta demir yumrukla yöneten, toplamda on milyarlarca liralık bütçelere hükmeden hatta CHP İzmir örgütünü de dizayn edecek güce sahip olan Kocaoğlu'nun bu fotoğrafını görünce aklım geçen yıllara gitti. Bir yandan "Nereden nereye?" derken diğer yandan da Kocaoğlu'nu şu anki Başkan Tunç Soyer ile kıyasladım.





METRO İHALESİNİ BİLE YAPAMIYOR

Kocaoğlu'nu çok eleştirdik... Paraları kasada tutuyor, hizmete harcamıyor dedik.

Ancak gelenin gideni aratacağını hiç hesap edemedik. Kocaoğlu en azından belediyenin yani İzmirlinin parasını popülist kaygılar uğruna sağa sola savurmuyordu. 10 yılda da olsa Üçyol-Üçkuyular Metrosu'nu yaptı. Narlıdere Metrosu inşaatını başlattı.

Fuar İzmir'i kente kazandırdı. Peki Soyer şimdi ne yapıyor? Har vurup harman savuruyor.

Kocaoğlu'nun bıraktığı "A" kredi notu ve Narlıdere Metrosu inşaatını sürdürebiliyor olmakla övünüyor. Yine Kocaoğlu'ndan kalan Buca Metrosu'nu projesinin ihalesini bile doğru düzgün yapamıyor...

Yani beterin de beteri varmış...