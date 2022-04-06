İzmir’in ‘en gizemli’ binasında yaşam başladı

Sürekli bir takım gizli faaliyetler yürüttükleri iddialarına konu olan masonlar, İzmir'de de yoğun bir çalışma içerisinde. Alsancak'a yolu düşenler, adeta kale gibi inşa edilen ve "İçeride neler oluyor?" diye düşündürten Cumhuriyet Bulvarı üzerindeki bu binayı mutlaka görmüştür.

İşte burası Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası'nın binası.

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği ismiyle faaliyet gösteren Büyük Loca, 1954 yılında Alsancak'ta bulunan bu binanın mülkiyetini aldı. O bina, kentsel dönüşüm ve yenilenme çalışmaları nedeniyle yıkıldı ve ardından bu bina inşa edildi. Bina, inşaatının tamamlanmasının ardından yaklaşık 4 yıldır hiç kullanılmadan bekliyordu. Ben de İzmir'in bu en gizemli binasının akıbetini merak ettim ve araştırdım.

İSMİ "İZMİR VADİ" YAPILDI

"İzmir Vadi" ismi verilen ve üzerinde masonik simgelerin bulunduğu binanın inşaatı sırasında dernek ve müteahhit Artı 90 Yapı firması yönetim kurulu üyesi Kıvanç Korkmaz davalık olduğu basına yansımıştı.

Aynı zamanda dernek üyesi de olduğu öne sürülen Kıvanç Korkmaz'la yaşanan anlaşmazlıklar binanın açılmasını da geciktirdi.

Bu süreçte Konak Belediyesi'nden uzun süre oturma ruhsatı alınamadı. Geçtiğimiz Kasım ayında Büyük Loca'da Büyük Üstat seçimi yapıldı ve seçimi işadamı Rint Akyüz kazandı ve Dernek Başkanlığını Büyük Üstat Bülent Akkan'dan devraldı. Derneğin İzmir Şubesi'nin faaliyet göstereceği bu bina ile ilgili ruhsat sorunu da çözüldü. Bu gelişmeyi duyunca binayla ilgili görüşmek için Rint Akyüz'ü aradım. Israrlı aramalarımın ardından dernekten bir yetkili geri döndü ve binayla ilgili gelişmeleri aktardı.

Binanın resmi oturma ruhsatının 29 Aralık 2021 tarihinde alındığını anlatan yetkili, "Ocak ayından itibaren personelimiz bu binaya taşındı ve çalışmalarına başladı. Bina içindeki bütün işlemler belediyenin verdiği izinler çerçevesinde yapıldı. Ruhsatın gecikme nedeni de o zaten. Her şey kayda prosedüre uysun diye uğraşıldı" dedi.

'HAM TAŞIN YOĞURULMASI'

Kendisine müteahhitle yaşanan sorunun aşılıp aşılmadığını sordum... "Müteahhitle ilgili konularda Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz irtibata geçerek konsensüs sağladılar. Problem yok diye biliyorum.

Ancak çok detaylı bilgilere ulaşmak isterseniz sizi yönetim kurulundaki ilgili üyemize yönlendirebilirim" diye konuştu. Derneğin İzmir'deki temsilcisi veya şubesinin başkanının kim olduğunu da sordum. Aldığım cevap ise, "Merkezimiz İstanbul'da. Ankara ve İzmir'de de şubelerimiz var. İzmir Şubesi Şube yetkilisinin kim olduğu konusunda size ancak kendisinden izin alarak bilgi verebilirim" şeklinde oldu. Binanın neden böyle içerisinin çok görülmemesi için tasarlandığını sordum, yetkili, "Ham taşın yoğurulması ile ilgili bir dizayn yapıldı orada...

Mimarımız öyle bir dizayn yaptı. İçerisinin görünmemesi gibi bir sıkıntı yok. İçeride toplantı salonları var yemek salonları var, mutfak ve ofisler var" diye cevap verdi.