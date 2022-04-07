Olgun Atila’ya il başkanlığı için Deniz Yücel onayı

CHP'de il ve ilçe kongreleri önümüzdeki yıl yapılacak genel seçim sonrasına ertelenirken, İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in milletvekili adayı yapılacağı beklentisi hakim. Tabii bu arada Yücel'in adaylık için istifa etmesinin ardından yerine kimin il başkanı olacağı da CHP kulislerinde en çok konuşulan konuların başında yer alıyor. Bununla ilgili kulağıma bir kaynağımdan bomba bir bilgi geldi.

GİZLİ BİR ZİRVE YAPILDI

Buna göre, il kongresinde Yücel'i destekleyen bir belediye başkanı ile İzmir Milletvekili Mahir Polat, Bornova Belediyesi eski Başkanı Olgun Atila'yı da yanlarına alıp Deniz Yücel ile gizli bir görüşme yapmış. Bu iki isim, Yücel'e kendisinden sonra Olgun Atila'nın il başkanı olmasını desteklediklerini belirtmiş ve bununla ilgili Yücel'in de desteğini istemiş. Özellikle belediye başkanının telkinleri çok etkili olmuş ve Yücel de Atila'ya destek vereceğini söylemiş.

"SONU GRUŞÇU GİBİ OLMASIN"

Deniz Yücel'in bu bilgiyi kendisine yakın birkaç ilçe başkanı ve il yöneticisiyle paylaştığı ve onlara "Olgun Atila'nın İl Başkan adayı olacağı yönünde bir şey söylenirse, 'Öyle bir şey kesinlikle yok' diyeceğiz. Yoksa yıpratılır, sonu Konak İlçe eski Başkanı Çağrı Gruşçu gibi bile olabilir" dediği öne sürülüyor.

Belediye başkanlığı döneminde icraatlarıyla adından söz ettiren Olgun Atila, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na yakın siyaset yapıyordu. Kocaoğlu, CHP Genel Merkezi tarafından o süreçte çizik yiyince Atila da tekrar belediye başkan adayı yapılmamıştı. Ancak, Atila son haftalarda tekrar atağa geçti, ziyaretlere başladı ve "Kenara çekilmedim, siyasette ben de varım" mesajı verdi.

"HAYIR DEMEM" AÇIKLAMASI

Atilla, CHP İzmir İl Başkan adaylığında adının geçmesiyle ilgili de "Ben kimseyi kırmak istemiyorum. Katkı koymak istiyorum.

Şu anda şuraya adayım ya da değilim demek doğru olmaz. Bir de ölçmek lazım. Ben ayrıca hiçbir şeyin tek başına yapılabileceğini düşünmüyorum. Burada herkesin samimi katkı sunması lazım. Bu konuda da herkes katkı sağlayacak ve hem İzmir hem partimiz için oybirliğiyle bir şey olacaksa ben hayır demem" demişti.

O açıklamalarının üzerine şimdi de yapılan bu gizli zirve ve Yücel'in de ikna edildiği haberlerinin ardından Atila'nın il başkan adaylığı ete kemiğe büründü diyebiliriz.

CHP GRUBU ÇATIRDIYOR

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nde CHP Grup Başkanvekilliği yarışı giderek kızışıyor. Düğüm önümüzdeki pazartesi çözülecek. Başkan Tunç Soyer, Mustafa Özuslu'nun yerine Murat Aydın'ın bu görevi sürdürmesini istiyor. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'la siyaset yapan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ise adaylıktan vazgeçmiyor. Hatta dün 'Belediye ve il genel meclisleri çalışma yönetmeliği' paylaşımı yaparak "Başkanvekilini belirlemek için grup içinde seçim yapmak zorundasınız. Bu işi oldu bittiye getiremezsiniz" mesajı verdi.

GÜMRÜKÇÜ SİNYAL VERDİ

Sürecin sonunda ne olur bilmiyorum ancak eğer grup içinde yönetmeliğe uygun olarak seçim yapılırsa şu an zaten karışmış olan CHP Grubu iyice parçalanabilir.

Ancak ne olursa olsun bu sürecin kazananı şimdiden Gümrükçü oldu. "İzmir'de ben de bir gücüm" mesajı verdi ve bu algıyı oluşturdu. Bu çıkışı önümüzdeki yerel seçimde Büyükşehir Başkan adaylığına göz kırpmaktan başka bir şey de değil...