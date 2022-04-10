CHP İzmir yarına kilitlendi

CHP İzmir, yarın Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenecek toplantıda yapılacak grup başkanvekili seçimine kilitlendi. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün günler öncesinden "Adayım" açıklaması yapmasıyla yükselen tansiyon düşmüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 3 maaş aldığı ortaya çıkan ve bu çerçevede ismi bir hayli yıpranan ve AK Parti'nin Meclis'teki muhalefetine direnmekte zorlanan Mustafa Özuslu'yu tekrar aday yapmayacak. Soyer'in tercihi eski hakim, Karşıyaka Belediye Meclis üyesi Murat Aydın oldu.

Siyasi tecrübesi az bulunan ve 5-6 ay sonra milletvekili adayı olabileceği konuşulan Aydın'ın ismi CHP'liler arasında tartışma konusu haline geldi. Birçok üye, Aydın'ın İzmir'in meselelerine ne kadar hakim olduğunun bile soru işareti taşıdığına dikkat çekiyor. Tüm eleştirilere rağmen Soyer, Aydın isminde ısrar etmeyi sürdürüyor.

SANDIK KURULACAK MI?

Yarınki toplantıda en kritik nokta ise, seçim için sandık kurulup kurulmayacağı?

Yani bir seçimin yapılıp yapılmayacağı...

CHP tüzüğü gereği belediye grup başkanvekili seçiminin sandık kurularak yapılması gerekiyor. Ancak Soyer, geçtiğimiz 3 yılda Özuslu'yu bu göreve hep atamayla getirdi. Geçtiğimiz yıl CHP'li üye Taner Kazanoğlu, buna itiraz ederek aday olmak istediğinde içlerinde Gümrükçü'nün de bulunduğu birçok isim tarafından eleştirildi ve seçim yapılmadı.

Grup Başkanvekili aslında belediye başkanlarını değil partinin İl Başkanı'nı temsil eder. CHP İl Başkanı Deniz Yücel de bu süreçte Soyer'in yanında durdu.

Yücel'in bu desteğiyle yarınki grup toplantısında yine bir oldu bittiyle Murat Aydın bu göreve atanabilir.

BAŞKASINI ÇIKARABİLİR İDDİASI

Gümrükçü'nün ise, mutlaka sandık kurulması için bastıracağı konuşuluyor.

Edindiğim bilgiye göre Gümrükçü istediği randevuyu bir türlü alamayınca önceki gün bir açılışta görüşme imkanı bulduğu Soyer'den de sandık kurulmasını istedi. İşte sandık konulduğunda da Gümrükçü'nün son anda adaylıktan çekilip başka bir ismi aday gösterebileceği de kulislerde konuşuluyor.

Ancak "adayım" diyerek bu kadar rüzgar çıkardıktan sonra sandık kurulması halinde adaylıktan çekilmek siyaseten büyük bir hata olur. Gümrükçü gibi siyaseti iyi bilen bir ismin böyle bir hataya düşeceğini sanmam. Diğer yandan yapılacak bir seçimde zaten birçok farklı ekipleşmenin olduğu CHP Grubu'nda bölünme ve ayrışmalar keskinleşebilir. Bakalım CHP Grubu bu sınavı geçebilecek mi?

5 BİN MEMUR TOPLU SÖZLEŞME BEKLİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 5 binden fazla memurun gözü, belediye ve yetkili sendika Tüm-Bel-Sen arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinde. Aylar önce imzalanması gereken toplu sözleşme konusunda hala uzlaşılamadı.

Memurlar artık tarafların el sıkışmasını ve hak ettikleri zamların verilmesini istiyor. Bu arada bizi arayan memurlardan bazıları, bu ay belediyenin kendilerine 1000'er liralık iki ikramiye ödemesi gerektiğini ancak görevlilerin bunun sadece birinin yatırılacağını, çünkü kasada para olmadığını söylediklerini anlatıyor. Bir zamanlar kasası kale gibi olan Büyükşehir Belediyesi memura bile alacaklarını tam olarak ödeyemez hallere düşürüldü...