Faaliyetsizlik raporu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılı faaliyet raporu çıktı.

Önümüzdeki hafta Meclis'te görüşülecek...

Ancak maalesef ve maalesef ki, bu raporu okuyunca hayal kırıklığına uğramamak mümkün değil. Öyle akla ziyan rakamlar var ki, Başkan Tunç Soyer ve ekibinin, yiyip içme ve gezip tozma dışında yaptığı iş var mı diye düşünmeden edemiyor insan...

KONSERE VAR AFETE YOK

Daha geçtiğimiz günlerde belediye 6 milyon liralık konser ihalesi yaptı. Ancak faaliyet raporundan, birçok hayati konuda koskoca 2021 yılı boyunca bu rakam kadar bile harcama yapılmadığı anlaşılıyor... Örneğin, il genelinde afete karşı bakım, onarım ve güçlendirme için harcanan para, sadece 757 bin lira... Bu arada yerinde ve uzlaşmaya dayalı kentsel dönüşüm için de sadece 16 milyon lira harcandığı görülüyor.

Yani, 30 Ekim 2020 depremini yaşamış İzmir'de Büyükşehir eliyle kentsel dönüşüm için yapılanlar tam bir fiyasko.

YENİ YOL İÇİN 890 BİN LİRA

Başkan Soyer, lafa geldi mi İzmir'de trafik sorununu çözmekten bahsediyor ancak geçtiğimiz yıl yeni imar yolları açmak için harcanan para sadece ve sadece 890 bin lira...Yani bu konuda hiçbir şey yapılmamış. Hadi diyelim onun tutkuları başka... Bisiklete biniyor ve kenti bisiklet yollarıyla donatmaktan bahsediyor.

Ancak rapora göre, bisiklet yolları açmak için harcanan para da sıfır lira...

Yani her şey göstermelik, her şey sahte...

Kadın danışma merkezleri açmak için harcanan para ise, sıfır lira...

Soyer, partisinin mülteci politikasından farklı bir tavır sergiliyor ve mültecilere sahip çıkıyor ama maalesef o da lafta... Çünkü mültecilere yönelik sosyal faaliyetler için 2021 yılında harcadığı para sadece 747 lira.

AR-GE VE İNOVASYON DA YOK

İzmir'de mezarlık sıkıntısı var ancak mezarlık ve yeni gömü alanlarının düzenlenmesi için harcanan para da 0 lira...

Arge-İnovasyon için sadece 989 lira harcanmış. Raporda altyapı için 2 milyar 196 milyon lira harcandığı belirtiliyor ancak bunun sadece 88 milyon lirası yeni somut işler için. Gerisi bakım, onarım, asfalt serme gibi işler. İzmir'in 2021 kayıp bir yıl olduğunu biliyor ve söylüyorduk...

Bu rapor da bunun tescili oldu.



BOL BOL HEYKEL!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyet raporunda geçtiğimiz yıl bol bol heykel yapıldığı görülüyor. Alsancak Besim Bey Parkı'ndaki 103 adet çelik heykelin yer aldığı 10 Ekim Anıtı örneğin...

Mordoğan Meydanı'nda Atatürk ve Çocuklar konulu heykel de yapılmış.

Konak Pier önüne Çaka Bey Heykeli, Alsancak'ta Tıbbiyeli Hikmet Heykeli, Tire'nin Kireli köyünde Atatürk Heykeli, adını taşıyan rekreasyon alanında Dr.

Behçet Uz Heykeli de yapılmış. Tabi bir de Bornova'ya yapılan 30 Ekim Deprem Anıtı da bulunuyor.

HEYKEL SAYIM İHALESİ

Raporda 2021'de ayrıca kamuoyunda heykel sayma ihalesi olarak bilinen İzmir'de heykel envanteri çalışmasının da yapıldığı belirtiliyor.

Raporda şu ifadelere de yer verilerek içimizdeki "kaygı" da gideriliyor: "Gelecek yıllarda da kentimize ve ülkemize hizmet vermiş kişilere ait anıt ve heykel çalışmaları yapılacak, kentimizdeki bu eserlerin bakım ve onarımlarının yapılmasına devam edilecektir."