Aynı firmaya bir ayda 5 ihale birden

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde kültürsanat aktivitelerinin organizasyonu işini bazı firmalar parsellemiş durumda.

Ne zaman bu işler için ihaleye çıkılsa 3-5 firma kazanıyor. Bu firmaların başında da Metin Eraslan'a ait Aysa Organizasyon Ltd. şirketi geliyor. Kimsenin aldığı ihalede gözümüz yok. Metin Eraslan'ı da tanımam etmem, sadece twitter paylaşımlarından HDP destekçisi olduğu sonucunu çıkarıyorum o kadar. Dün, Büyükşehir Belediyesi'nin 'sonuçlanan ihaleleri' duyurduğu sayfayı incelerken öyle bir manzara gördüm ki, şoke oldum.

Çünkü, büyük bir rekora imza atılmış ve Aysa Organizasyon isimli bu firmaya Mart ayında tam 5 ihale birden verilmiş...



ORGANİZAYONU BIRAKMIYOR

Bir kısmını geçtiğimiz günlerde de yazdım: Firma, 1 Mart'ta yapılan "Elvedasız Şarkılar" konser organizasyonu işini belediyeden pazarlık ile 472 bin 500 liraya almış. Aynı şirket 7 Mart'taki "2022 bahar konserleri" organizasyon ihalesini de 559 bin 850 liraya kazanmış. Belediyenin 2022 yılı genelinde yerel ve ulusal sanatçılarla yapacağı İzmir konserleri organizasyon hizmet alımını da yine Aysa Organizasyon, 4 milyon 977 bin liraya üstlenmiş.

Yine aynı gün yapılan "İzmir Barok Günleri" konser dizisi organizasyon hizmeti işinde de Eraslan'ın şirketi 562 bin liraya ipi göğüslemiş. En son 30 Mart'taki sinema gösterimleri organizasyon işi de 1 milyon 99 bin liraya bu firmaya gitmiş.

7.6 MİLYON LİRALIK İŞLER

Dile kolay, 1 ayda 7 milyon 670 bin liralık 5 ihale... Tamam ihalelerin 4'ü açık usül yapılmış, firma girmiş ve kazanmış.

Ancak insan yine de "Bu işleri İzmir ve Türkiye'de Aysa Orgnaziasyon'dan başka yapacak firma yok mu?" diye düşünmeden edemiyor. Bu tablodan sonra bir gazeteci olarak Büyükşehir Belediyesi'nin bu kültür sanat organizasyonları hizmet alımları ile ilgili ihaleleri çok daha yakın plandan takip etme ve gördüklerimi halka anlatma kararı aldım...

Memiş Sarı'nın Büyükşehir'deki yakınları açıklanmalı

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün Büyükşehir Belediyesi'ndeki CHP grup başkanvekili adaylığını açıklaması ve ardından DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası'nın bu ilçe belediyesinde greve gitmesiyle ilgili bugün çarpıcı bir manşet haberle karşınızdayız.

CHP İzmir yöneticilerinin yalnız bıraktığı Gümrükçü'ye AK Partililer sahip çıktı ve burada Gümrükçü'nün adaylığıyla ilgili bir oyun olduğunu iddia etti. Perde arkasındaki isimlerin ise, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Vekili Mustafa Özuslu ve DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı olduğunu öne sürdüler.



HİÇBİR İZAHI OLAMAZ

Bu arada Memiş Sarı'nın geçtiğimiz yıllarda da tartışılan yakınlarının Büyükşehir Belediyesi'nde istihdam edilmesi konusu da yeniden gündeme geldi. Çiğli Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Hüsnü Boztepe bu duruma dikkat çekti.

Yeni Asır olarak 2015'te bu konuyu manşetten haber yapmıştık. O günkü haberimize baktım, Sarı'nın eşi Mehtap Sarı, oğlu Temmuz Sarı, baldızı Tuğçe Aslan'ın Büyükşehir'de çalıştığı belirtiliyor.

İşçi sendikasının bölgedeki en üst düzey temsilcisinin, toplu sözleşme pazarlığı yaptığı Büyükşehir'de yakınlarını istihdam ettirmesinin izahı olamaz.

Madem şeffaf belediyecilik deniliyor, o zaman Büyükşehir, Sarı'nın kaç yakınının belediyede çalıştığını açıklasın da görelim!