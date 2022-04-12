“CHP'deki şebeke” Gümrükçü’yü harcadı

İzmir’de sözleşmeyi kabul etmeyip işçilerin greve gittiği Çiğli’de dün yaşananlar, Yeni Asır’ın haberini doğruladı. Tunç Soyer Çiğli Belediyesi’nde yapılan toplantıya katılırken, Gümrükçü de CHP Grup Başkanvekilliği adaylığından çekildiğini açıkladı

İzmir'de bir demokrasi cinayeti işlendi...

Hem de herkesin önünde, göz göre göre...

Büyükşehir Belediyesi'nde CHP Grup Başkanvekilliğine adaylığını açıklayan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, siyasi bir mobbinge maruz bırakıldı. Önce Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kendisine randevu vermedi. Ardından başka ilçelerde daha düşük oranlarda zamları kabul eden DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası, Çiğli'de aylık ortalama 11 bin lirayı bulan maaşı bile kabul etmeyerek, ikinci yıl için 20 bin liraya yakın para istedi.

Belediye de veremeyiz deyince greve gitti.

MANŞETİMİZ BİREBİR ÇIKTI

Gaziemir'de 2. yıl için yüzde 20 zamma evet diyen sendikanın Çiğli'de ikinci yıl için önerilen enflasyon oranındaki zammı kabul etmeyip greve gitmesi ve bunun sonucunda Çiğli sokaklarını çöp dağlarına teslim etmesi hayatın olağan akışına aykırıydı. Nitekim bunun Tunç Soyer, Vekili Mustafa Özuslu ve çok sayıda yakını Büyükşehir'de çalıştığı belirtilen DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı'nın, Utku Gümrükçü'nün grup başkanvekili adaylığını engellemek için oynadıkları bir oyun olduğu yönünde İzmir'de konuşulanları dün manşetimize taşıdık. Nitekim, her şey bizim manşette yazdığımız gibi gelişti.

TUNÇ SOYER ŞOVA GELDİ

Soyer, dün adeta şov yaparak Çiğli Belediyesi'ne gitti ve girişte toplanan grevdeki işçilere seslendi. Sorunu çözeceğini söyledi. Ardından Soyer, Gümrükçü ve sendika temsilcileri toplantı yaptı. Soyer'in isteğiyle sendikacılara, "Zaten toplu sözleşmenin ilk yılı için anlaşmışsınız. Anlaşmazlık konusu olan ikinci yıl için de önümüzdeki yıl bakılsın" önerisi götürüldü. Sendikacılar bunu şimdilik kabul etmedi. Ardından ise zaten daha önce sendikanın yaptığı grev için "İki elin parmaklarını geçmeyen Çiğli dışından gelen şebekeyi de, değişime direnenleri de, kurumumuz içinde feodal ilişkileri kullanmaya çalışanları da biliyoruz. Çiğli emekçisinin haklı taleplerini fırsata çevirip, siyasi oyunlar içinde olanları da biliyoruz" çıkışında bulunan Gümrükçü de mecburiyetten geri adımı attı ve adaylıktan çekildi.

KURŞUN ETKİSİNDE SÖZLER

Gümrükçü'nün toplantıda sendikacılara "Avrupa Birliği'nden ödül alıyoruz, eylem yapıyorsunuz. Belediye spor kulübümüz şampiyon oluyor, eylem yapıyorsunuz. Grup başkan vekilliğine aday oluyorum, eylem yapıyorsunuz. Sonra da burada siyasi bir şey yok diyorsunuz" diyerek adeta birer kurşun etkisi yaratan sözleriyle adaylıktan çekildiğini açıkladı. Dünkü haberimizde görüşüne yer verdiğimiz Çiğli Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Hüsnü Boztepe, "Çiğli halkı, belediye işçileri ve Gümrükçü'ye Soyer, Özuslu ve Sarı tarafından oyun oynandı. İddia ediyorum bu grev bugünkü grup başkanvekilliği seçimi sonrasında bitecek" demişti. Şimdi Gümrükçü'nün çekilmesinin ardından Soyer'in istediği gibi Murat Aydın, CHP Grup Başkanvekili seçildi. Boztepe'nin de dediği gibi grev de bugün yarın biterse şaşırmamak lazım...

BU KARA LEKE TEMİZLENMEZ

CHP, İzmir'de bir demokrasi cinayeti işledi. Siyasi çekişme sınırları zorlanıp iş bir anlamda kumpasa dönüştürüldü. CHP il eski Başkanı Kemal Karataş'ın dediği gibi Utku Gümrükçü'ye adeta "Sen misin bizim plana çomak sokan! Biz de senin belediye başkanlığını başına yıkarız" mesajı verildi. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de Gümrükçü'nün adaylığını istemediği için bu yaşananlara hiç sesini çıkarmadı. Ancak bu acı tecrübe, CHP'nin hanesine kara bir leke olarak düştü.