CHP’li İlkay Başkan’a 581 bin liralık “zimmet” davası

CHP'nin İzmir'de bu dönem 'yumuşak karın' haline gelen isimlerinden biri de Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan...

Kendisi ağır ceza mahkemelerinin gedikli sanığı olma yolunda ilerliyor.

Biliyorsunuz, Urla Belediye Başkanı CHP'li Burak Oğuz görevden alındı, CHP'den seçilen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, zimmet suçlamasıyla hapse girip çıktı ve görevinden uzaklaştırıldı. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Cumhurbaşkanı'na hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama", "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarını işlediği iddiasıyla yargılanıyor. Öte yandan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün de ilçedeki bir manavı mafyaya kurşunlattığı gerekçesiyle 7.5 yıl hapsi isteniyor.

12 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Ancak İlkay Başkan, bu 4 ismi geçmek için adeta sol kulvardan atağa kalkmış durumda. Daha önce Yeni Asır Gazetesi olarak CHP'li Erdoğan hakkında Mordoğan Meydanı düzenleme ihalesi ile ilgili "görevi kötüye kullanma", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlamalarıyla 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığını manşet yapmıştık. İlkay Hanım'a şimdi de belediyede iş verdiği yeğeni Derya Efe Girgin'le birlikte "zimmet" suçu işledikleri gerekçesiyle 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 12 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bilirkişi raporları ve alınan ifadelerin ardından Cumhuriyet Savcılığı'nın hazırladığı iddianamede CHP'li başkanın yeğeninin yardımı ile birlikte plajlardan fiş kesmeden toplanan 581 bin lirayı geçici olarak uhdesinde tutup kullandıktan sonra bu parayı bankadaki belediye hesabına yatırttığı ve bu şekilde yeğeniyle birlikte zimmet suçu işledikleri öne sürülüyor.

MÜDÜRDEN ÇARPICI İFADE

Sanıklar arasında yer alan Mali Hizmetler eski Müdür Vekili Gülay Güngör'ün bu konuda anlattıkları da CHP'li Başkan Erdoğan'ı yakabilecek cinsten. 7 Haziran - 01 Ağustos 2019 tarihleri arasında İncirlikoy ve Ardıç plajlarından nakdi olarak tahsil edilen paraların yatırıldığına ilişkin makbuzların Mali Hizmetler Müdür Vekili olarak kendisine getirilmediğini belirten Güngör, "Paralar başkanın yeğeni Derya Efe Girgin tarafından toplandı. Bu paraların Derya Efe Girgin'in uhdesinde bulunduğunu düşünerek belediye başkanına durumu ilettim. Başkan da paraların kendisinde olduğunu söyledi. Altında çalışan bir memur olarak bunun sebebini soramadım. Bir gün sonra 64 bin küsur miktarda parayı getirdi. Parayı hemen Atilla Yapan'a teslim ederek bankaya yatırılmasını sağladım. Başkan parayı getirdiği gün benim yerime birisini buldu.

Kendisinin üstümde çalışacağını söyledi.

Bu ilk olaydan sonra tahsil edilen paranın akıbetini soramadım" ifadelerini kullandı.

2024'Ü GÖREBİLECEK Mİ?

İlkay Başkan ise, ifadesinde bu iddiaları inkar etti. CHP'li Başkan, daha önce "görevi kötüye kullanma", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlamasıyla açılan davada da suçu bir belediye çalışanına atmıştı.

Art arda açılan bu davalarda ne karar çıkacak şimdiden bilemiyoruz. Bağımsız yargı işleyecek ve kararını verecek.

Ancak bu davaları görünce insanın aklında ister istemez İlkay Başkan'ın bu gidişle görev süresinin sonuna kadar o makamda kalıp kalamayacağıyla ilgili soru işaretleri oluşmuyor değil...