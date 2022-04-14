Başkanlar demir parmaklıklar arkasına doğru!

Ege Bölgesi'nde havalar ısınırken belediyelerde de tansiyon giderek yükseliyor. Hatta Aydın, Kuşadası ve Karaburun belediyelerinde tavan yaptı desek yeridir...

Ege'nin 'Topuklu Efe'si olarak nitelendirilen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında daha bir kaç hafta önce ağır ceza mahkemesinde ikinci dava açıldı. İhalelerdeki usülsüzlük iddiasıyla açılan ilk davada 14 yıla yakın hapis istenen Topuklu Efe'nin benzer suçlamalarla açılan ikinci davada da 10 yıl hapse çarptırılması talep ediliyor.

Çerçioğlu hakkında ASKİ'nin görevli memurlarının yapması gereken işleri FETÖ'nün belediyeler imamı olarak bilinen Erkan Karaarslan'la bağlantılı şirketlere usulsüz bir şekilde verdiği gerekçesiyle yeni bir davanın açılmasının da eli kulağında olduğu öne sürülüyor.

KARABURUN'DA İKİNCİ DAVA

Dün de bu köşede yazdığımız gibi Karaburun Belediye Başkanı CHP'li İlkay Girgin Erdoğan da boş durmuyor. Daha önce görevi götüye kullanma ve resmi belgede sahtecilik suçlarının ardından hakkında şimdi de 12 yıl hapis talebiyle "zimmet" davası açıldı. İlkay Hanım'ın yeğeni Derya Efe Girgin ile birlikte belediyenin plajlardan topladığı 581 bin lirayı geçici süreliğine kullanıp zimmetine geçirdiği öne sürülüyor.

KUŞADASI FENA KARIŞTI

Son olarak karışan ise Kuşadası Belediyesi...

Zaten Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırganın rüşvet iddiaları ortalığı karıştırmıştı. Şimdi ise, HDP'ye yakınlığıyla bilinen Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Ömer Günel'in belediyenin milyonlarca liralık ihalelerini PKK bağlantılı kişilere verdiği yönündeki iddialara yer verilen haberler havada uçuşuyor. Bu iddiaları sorgulayanlar saldırıya uğruyor. Belediye saldırıya uğrayanları düşman ilan ediyor.

ZATEN İKİ BAŞKAN GİTTİ

İzmir'de zaten Urla Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Burak Oğuz, FETÖ üyesi çıktı, tutuklanıp tahliye oldu ve ardından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Menemen Belediyesi'nde CHP'den seçilen Serdar Aksoy, zimmet suçlamasıyla tutuklandı ve görevden uzaklaştırıldı. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, mafyaya adam vurdurmaktan 7.5 yıl hapis cezasına çarptırılabilir. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, eğer Facebook, "Bu hesap O'nun" derse hapis cezasına çarptırılacak, belki de Arda'nın başkanlığı düşecek.

2024 yılında yapılacak yerel seçimlere 2 yıl var. Eğer bu süreçte Çerçioğlu veya İlkay Girgin Erdoğan, yargılandıkları davalarda ceza alırlarsa koltuğu kaybedebilirler.

Şu an belediye başkanı hakkında açılan davası bulunmayan Kuşadası'nda ise işin sonu nereye varır bilmiyoruz ancak gidişat çok kötü...

İLK DEFA BU KADAR OLUYOR

Ege'de her dönem belediye başkanları hakkında bir takım iddialar ortaya atılır ve bazı davalar açılırdı ancak bu dönem yaşananlar çok daha ağır. Devletin yargısı, kendisine ulaşan dosyaları inceleyip kararını verecek. Haklarında dava açılan başkanlar Burak Oğuz ve Serdar Aksoy örneğinde olduğu gibi parmaklıkların arkasını da boylayabilir, beraat de edebilir...

Öte yandan CHP'de ise sessizlik hakim.

Ancak bu sessizliğin altında büyük bir panik yaşandığı haberleri geliyor.

Hatta bu belediye başkanların bazılarından haklarında mahkemeden karar çıkmadan istifalarının isteneceği bile konuşuluyor.

Çünkü başkanların istifası halinde yerlerine CHP'den isimlerin seçilmesinin önünde bir engel bulunmadığı gibi, mahkumiyet kararlarına karşı "Zaten bizden istifa etmişti" bahenesini kullanma fırsatı da doğuyor.