Soyer, CHP’yi sahiplenemedi

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde önceki akşam çok konuşulacak bir diyalog yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, belediyenin 2021 faaliyet raporuyla ilgili yaptığı konuşmanın sonunda AK Parti yani Hükümet tarafından İzmir'de gerçekleştirilen Konak Tüneli gibi bazı büyük yatırımlarla CHP yani Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı ancak tamamlanamayan Buca tüneli gibi bazı yatırımları kıyasladı ve "Sizinle bizim aramızda bir fark var. Yatırım deyince siz başka bir şey anlıyorsunuz, biz başka bir şey anlıyoruz" dedi.

"İLGİLİ PARTİYLE GÖRÜŞÜN"

Hızal'ın ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, "Hızal'ın söylediklerinden siz kimsiniz, biz kimiz tam olarak anlayamadım" dedi. Hızal ise, yerinden "AK Parti ve CHP'nin anlayışını kıyasladım" diye seslendi. Bunun üzerine Soyer, çok konuşulacak şu cümleleri söyledi: "Partisel anlamdaysa ben onun muhatabı değilim. İlgili partiyle siz görüşürsünüz. Ama İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bizim asla mazeret belediyeciliği yapmadığımızı buradan söylemem lazım." Evet aynen bunları söyledi. Soyer'in CHP'ye yapıldığı belirtilen eleştirilere bir yanıt vermemesi ve partisini sahiplenmemesi, ayrıca CHP için "ilgili parti" ifadesini kullanması çok manidar. Edindiğim bilgilere göre, bu sözler sadece AK Parti ve MHP'liler tarafından değil salondaki CHP'liler tarafından bile garipsendi.

BU GEZİ İPTAL EDİLMEL

Yeni Asır Gazetesi'nin ile ulaşıma her ay otomatik zam yapmaya başlayan ve borç batağında olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 10-12 Temmuz'da Saraybosna'ya 176 meclis üyesiyle yapma kararı aldığı geziyle ilgili dünkü manşeti büyük yankı uyandırdı.

Yeni Asır'ı arayan birçok İzmirli, günlük 76 Euro harcırah alacağı belirtilen 176 meclis üyesinin her türlü masrafının karşılanacağı ve 1.5-2 milyon liraya mal olması beklenen gezisine isyan etti...

HİÇBİR MANTIĞI YOK

Temmuz sıcağında otobüslerle yapılacak gezinin hiçbir mantığı yok. Tamam Bosna'da yaşananlar ve Srebrenitsa Katliamı hepimizin ortak acısı ancak oraya 176 meclis üyesinin tamamını götürmenin ne anlamı var? Başkan Tunç Soyer ile meclisteki partilerden birer veya ikişer isimin katılacağı bir gezi İzmir'in orada temsili açısından hiçbir eksiklik oluşturmaz. O yüzden yol yakınken Başkan Soyer ve Meclis üyeleri karar alıp bu geziyi iptal etmeli. Ya da AK Partili üye Erhan Çalışkan'ın da önerdiği gibi meclis üyeleri katılacakları bu gezinin masrafını da kendi ceplerinden ödemeli...

SENDİKA AĞALIĞI ARTIK BİTMELİ

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili adayı olmasının ardından Çiğli'de başlanan grev gündemden düşmüyor. Gümrükçü'nün adaylıktan vazgeçmesiyle DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası 8 Nolu Şube, daha önce istediği haklardan vazgeçerek belediye ile sözleşme imzalayıverdi. Tabii işçilerin önemli bölümü isyanda... Kendilerine önemli vaatlerde bulunan sendikanın sonradan kendilerini sattığını düşünüyorlar. Durum böyleyken tepkilerin hedefindeki isimlerden Genel İş Sendikası işyeri baş temsilcisi Hasan Atalay'ın tüfekle belediye şantiyesini basması ise tam bir skandal oldu. Bu gelişmeyi bugünkü manşetimizde işledik. Bu olay bir kez daha gösterdi ki, emekçiler sendika ağalarından kurtulmadıkça haklarına tam olarak kavuşamazlar...