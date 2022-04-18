CHP’li iki başkan yeni bir oluşum için harekete geçti

CHP İzmir'de 2 yıl önce il ve ilçe kongrelerinin olduğu dönemde Genel Başkan Yardımcısı olan Tuncay Özkan ve İl Başkanı Deniz Yücel'in ittifakı çok güçlüydü. Bu ekibe karşı mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediye Tunç Soyer ve ekibi, birçok ilçede ve il başkanlığı seçiminde hüsrana uğradı. Ancak burada bir haksız rekabet unsuru vardı, onun sebebi de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Deniz Yücel'in yeniden adaylığına verdiği destekti.



SOYER-YÜCEL YAKINLAŞMASI

Ardından ise, Tuncay Özkan, kurultayda delegeden çizik yiyerek Parti Meclisi'ne giremedi ve genel başkan yardımcılığı koltuğunu kaybetti. Her ne kadar Genel Başkan Başdanışmanlığı'na getirilse de delegeden yediği çiziğin ardından Özkan'ın İzmir'deki gücü önemli ölçüde eridi.

Hatta Özkan'ın Yücel'le bile arası açıldı. Nitekim, Tuncay Özkan'ın CHP İl Başkanlığı'na bile aylardır pek gitmediği ifade ediliyor. Özkan, İl Başkanlığı'nın geçtiğimiz haftalarda düzenlediği yemeğe de katılmamıştı.Öte yandan Deniz Yücel ile bir dönem büyük bir çekişme yaşadığı Soyer'in arasının bugünlerde daha önce hiç olmadığı kadar iyi olduğu görülüyor.

Bu arada Yücel'i daha önce açıkça destekleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da CHP İzmir örgütünde önemli bir güç oluşturuyor...



TUGAY VE SELVİTOPU BULUŞTU

İşte bu yakınlaşmalar ve oluşan gruplaşmalardan memnun olmayan bazı belediye başkanlarının yeni bir arayışta olduğu belirtiliyor. Daha önce Tunç Soyer'e yakın siyaset yapan ancak daha sonra aralarının açıldığı konuşulan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da bunlardan biri...

Kulislerde konuşulduğuna göre, Tugay, Karabağlar'da iki dönemdir görev yapan Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ile bir görüşme yapmış. İki başkanın "Ne Soyer'e ne Yücel'e ne de Batur'a mahkum değiliz" diyerek yeni bir oluşum başlatma kararı aldıkları iddia ediliyor.

Hatta söylenenlere göre Karabağlar Belediye Meclisi Üyesi Zafer Levent Yıldır, bu yeni oluşum için ilçe başkanlarını ziyarete başlamış. Yıldır, ziyaretlerde yeni oluşumu anlatarak destek istiyormuş... Bakalım bu yeni oluşum filizlenebilecek mi, filizlenirse ne kadar etkili olacak? Ya da bizim bu yazımızın ardından daha filizlenemeden iptal mi edilecek, yaşayıp göreceğiz...



KILIÇDAROĞLU, SOYER'E HEYKEL DİKMEYİ YASAKLASIN!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, seçim öncesi ve ilk görev döneminde zıplaya zıplaya Çav Bella marşı söylemesiyle gündeme geldi. Ancak bu durumu sempatik bulanlardan çok buna tepki gösterenler oldu. Soyer bu nedenle alay konusu haline gelmeye başladı. Nitekim, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Soyer'e bu şekilde marş söylemeyi yasakladığı belirtildi. İşte bu yasaktan sonra Soyer'i bu şekilde göremez olduk.



KENDİNİ HEYKELE VERDİ

Çav Bella söyleyemeyen Soyer ise, kendisini heykel dikme işine verdi! Bugünkü manşetimizde Soyer'in İzmir'e şimdi de dört amazon figüründen oluşan Symrna Heykeli kazandırmak için ihaleye çıkması yer alıyor. Suya ve ulaşıma her ay otomotik zam yapan Soyer'in buna rağmen milyonlarca lira harcayarak heykel ve anıt dikme peşinde koşması tepki topluyor ve alay konusu oluyor. Eğer CHP lideri Kılıçdaroğlu heykel dikme konusunda da Soyer'e bir yasak getirmezse bu sevda CHP'ye İzmir'de çok şey kaybettirecek...