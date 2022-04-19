CHP’den seçim yatırımı: Çeşme Projesi karşıtlığı

İzmir'in önüne tarihi bir fırsat çıktı.

Bu fırsatın adı da, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Ege Turizm Merkezi - Çeşme Projesi...

45 bin dönüm alanda 15 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilecek ve 100 bin kişiye iş imkanı sağlayacak.

Ancak, İzmir'i sıçratacak her projede olduğu gibi bu projede de yine bir avuç "istemezükçü" sahneye çıktı.

"Bir avuç" diyorum... Çünkü projeyi protesto için geçtiğimiz Cumartesi günü Alaçatı'da düzenlenen ve kürsüden 130 kurum ile kuruluşun destek verdiği belirtilen eyleme, orada bulunanların ve çekilen fotoğrafların ortaya koyduğu gibi ancak 200-300 kişi katıldı.

VATAN HAİNLİĞİ YAKIŞTIRMASI

CHP İl Başkanı Deniz Yücel ve bazı milletvekilleri ile Büyükşehir Belediye eski Başkanı Aziz Kocaoğlu da eylemdeydi.

Bu eylem ve CHP'nin giderek artan dozajda eleştirileri gösteriyor ki, CHP'nin önümüzdeki yıl yapılacak seçim için İzmir'deki en büyük propaganda malzemesi Çeşme Projesi olacak...

Ancak, bizler, bu kentin insanları, saf ve balık hafızalı değil...

Lamı cimi yok... CHP, bugüne kadar bu projeye her türlü desteği verdi. Hatta CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, bu projeye karşı çıkmanın vatan hainliği olduğunu bile söyledi.

SÖYLEDİKLERİ ORTADA DURUYOR

Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un proje ile ilgili son durumu anlattığı daha birkaç hafta önceki sunum toplantısında Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, süreçte bakanlığın yanında olduklarını söyledi ve "Bakanımıza bugüne kadarki şeffaf ve son derece özenli sürdürülen süreç ile ilgili teşekkür ederim. Biz projeye başından beri çok olumlu yaklaştık. Türkiye'de hiç bu kadar büyük bir turizm planlaması yapılmadı.

Bölgede de çok iddialı projelerden biri" diye konuştu.

Ekrem Oran da, "Biz Çeşme Belediyesi olarak ilçemizin doğasını ve değerlerini koruyarak, sezonunu 12 aya yayacak ve turizme katkıda bulunacak her projenin arkasında olacağız. Bazı çekincelerimiz vardı. Bir tanesi beton yoğunlaşmasıydı, diğeri de vatandaşlarımızın mallarının üzerindeki acele kamulaştırma kararlarıydı.

Büyükşehir Belediye Başkanımızın çekincelerine katıldık ve bakanımızdan açıklamalar geldi. İkimiz de masadayız ve şeffaf bir şekilde süreç işliyor" ifadelerini kullandı.

ÖRGÜTLERİNİ BİLE GETİREMEDİLER

Şimdi CHP kalkmış, "Bu bir talan projesidir", "İzmir'i satma projesidir" diye algı oluşturmaya çalışıyor.

Eee kardeşim...

Madem öyleyse belediye başkanlarınız bugüne kadar bu projeye neden destek verdi, neden karşı çıkanları vatan hainliğiyle suçladı? Madem CHP bu projeye karşıydı, belediye başkanlarınız neden bunu başından beri oturdukları masada yüksek sesle dile getirmedi?

Durum böyleyken şimdi kalkmış seçim yatırımı olarak bu konuyu gündeme getiriyorsunuz. İzmirliden de bunu yutmasını bekliyorsunuz.

Bu arada "Bir avuç istemezükçü" tabirime kızmayın lütfen. İl Başkanınız orada birçok milletvekiliniz orada ve kürsüden 130 kuruluşun desteklediği açıklanan eyleme katılanların sayısı 250-300 kişi...

Onların çoğu da bu işte baştan bu yana net tavır koyan ve projeye karşı çıkan TMMOB, İzmir Barosu gibi kuruluşların üyeleri. Nerede CHP örgütü? Daha kendi örgütünüzü bu eyleme getiremiyorsunuz, bize neyden bahsediyorsunuz?