Yüzlerce milyonluk kamu işi ihalesiz nasıl veriliyor?

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşümde tartışmalı bir sistemi hayata geçirdi. Buna göre belediye, Bakanlar Kurulu'ndan 10 yıl önce çeşitli bölgeler için aldığı kentsel dönüşüm yetkisini, kendi şirketi İZBETON'a devrediyor.

İZBETON da aldığı bu yetkiyi, iş insanlarının kurduğu kooperatiflere ihalesiz bir şekilde veriyor. Bunun örneği Örnekköy'ün ardından en son Gaziemir'de yaşandı. Böylesine önemli olan ve yüzlerce milyon liralık iş hacimlerinin konuşulduğu bir kamu hizmetinin birilerine ihalesiz verilmesi tabii ki, dikkat çekti.

"SUÇ ÖRGÜTÜ" SUÇLAMASI

Gaziemir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca ve MHP Grup Başkanvekili Salahattin Şahin, toplam hacmi 250 milyon lirayı bulması beklenen ilçelerindeki bu dönüşüm işini, suç duyurusunda bulunarak yargıya taşıdı. İki isim, Belediye Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı, İZBETON ve İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi yöneticilerinin "Çıkar amaçlı organize suç örgütü kurmak", "ihalesiz iş görme" ve "ihale kanununa muhalefet" suçu işlediğini iddia etti. İki isim, kentsel dönüşümün yapılacak belediyeye ait alanda sadece pazarcı esnafının ihtiyaçlarını karşılamak için kurduğu kaçak bir tuvalet bulunduğuna, yani burada afet riski taşıyan bir yapı olmadığına dikkat çekti ve buradaki dönüşümün sanki afet riski altındaymış gibi gösterilerek 6306 sayılı kanun üzerinden yaptırılmak istenmesinin hukuksuz olduğunu vurguladı.

ÖYLE BİR DÜNYA YOK

Bu suç duyurusu Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çok ağırına gitti.

Soyer, aynı modelle hayata geçirilen Örnekköy 3 ve 4'üncü etap kentsel dönüşüm çalışmasının dünkü temel atma töreninde iki meclis üyesine, "Yazıklar olsun" diye tepki gösterdi.

Bence Soyer hiç kusura bakmasın...

Çünkü, onun istediği gibi bir dünya yok...

Siz, kamunun elindeki yetkiyi o veya bu ad altında kafanıza göre birilerine verirseniz tabi ki, eleştirilirsiniz tabii ki birileri hakkınızda suç duyurusunda bulunur.

Nitekim Mimarlar Odası İzmir Şubesi de bu metodu yanlış bulduğunu açıkladı ve dava açacakları sinyalini verdi. Şube Başkanı İlker Kahraman, "Bu bizim anladığımız kooperatif modeli değil... Tanıdıklar üzerinden giden bir yaklaşım var. Müthiş eksiklikler var. Bizler ihalesiz verilmesi, kooperatifleşmenin kimlerden oluştuğu konusunda tepkiliyiz" diye konuştu.

CHP'Lİ POLAT'IN "DANIŞMANI"

Bu arada Gaziemir örneğinde bile Kahraman'ın "tanıdıklar" ifadesinin ne kadar haklı olduğunu düşündürten isimler görülüyor. Mesela Gaziemir'deki kooperatifin Başkanı Serdar Deniz, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın nesi oluyor?

Bana "danışmanı" dediler. Ben de dün Sayın Polat'ın TBMM'deki makamını aradım ve bunu sordum. İlk önce "Evet resmi danışmanı" dediler arkasından birkaç dakika sonra arayıp, "Pardon düzeltmek istiyoruz. Resmi danışmanı değil ancak gönüllü danışmanı" ifadesini kullandılar. Bu arada aynı kooperatifin kurucuları arasında CHP Ankara'dan gelen Ümit Erkol'un da olduğunu belirtelim...

Umarız, Büyükşehir, bu tartışmalı modelle kentsel dönüşüm için İzmir'in daha onlarca yılını yemez.