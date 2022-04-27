Kemal Bey, önce Deniz Yücel’i bir okuyun!

Gezi Davası sonuçlandı. Bir takım çevreler yeniden sokakları ayağa kaldırmaya çalışıyor ancak köprünün altından çok sular aktığı için bu defa tutmuyor. Sağduyu galip geliyor.

Tabii bu arada, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP'liler de koro halinde bu kararın yanlı olduğunu ve siyasi iktidarın isteğiyle alındığını belirterek yargıyı ağır sözlerle eleştirmeye başladı. Ben buradan Sayın Kılıçdaroğlu ve ekip arkadaşlarına sesleniyorum...

Yargıya iftira atıyorsunuz!

YÜCEL SİZİ YALANLADI

Neden mi? Bakın sizin partinizin İzmir İl Başkanı Deniz Yücel daha bir gün önce polis ve yargının işleyişi hakkında neler söyledi: "Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin Emniyet Teşkilatı, Savcılık makamı, mahkemeleri ve hakimleri birileri bir şey istedi diye hareket etmez." Yücel, bunu Menemen Belediyesi'nde zimmet operasyonu sonucu 7 ay hapis yatan ve başkanlık görevinden uzaklaştırılan Serdar Aksoy'un kendisi ve bazı CHP'lileri kumpas kurmakla suçlamasına cevap vermek için söyledi. Ancak bu söylemiyle CHP'nin polis ve yargıyı yıpratmak için bulunduğu söylemi bir anda boşa çıkarıvermiş oldu.

ALTINI ÇİZEREK OKUYUN

Gerçi dün çark edip o da diğer CHP'liler gibi Gezi davasının siyasi olduğunu söylemeye başladı ancak artık iş işten geçti... O laf ağızdan çıktıktan sonra şimdi çark etse de nafile...

Dün de belirttiğim gibi CHP'liler yargıyı eleştirmeden önce İzmir il başkanlarının bu sözünü altını çizerek tekrar tekrar okusun...

İZBETON, FİLİZ BAŞKAN'I DA ÇILDIRTTI

İzmir'de kime sorsanız, kentin en büyük problemlerinden birinin bozuk yollar olduğunu söyler. Her yer köstebek yuvası gibi. İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZBETON, bu yolları yapmak üzere kurulmuş bir şirket. Ancak Başkan Tunç Soyer, İZBETON'u bakkal defterleriyle ilgili kampanyası da dahil her işinde kullanıyor.

En son da kentsel dönüşüm projelerini bir takım çevrelere bu şirket üzerinden pasladı.

KULAKLARI ÇINLIYOR

Ancak yolların hali de ortada. Bu nedenle Soyer'den önce ilçe belediye başkanlarının kulakları çınlıyor... İlçe belediye başkanlarının en büyük derdi bu... O yüzden Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, İZBETON'dan istediği asfaltı zamanında alamadığı için kendisi milyonlarca lira harcayarak tesis kurdu. Karşıyaka Belediyesi, kapattığı asfalt tesisini tekrar açtı. Buca ve Kemalpaşa gibi belediyeler de tesis kurmak için atağa geçti. Dünün en çok dikkat çeken haberlerinden birinden de anlaşıldığı üzere İZBETON, Selçuk Belediye Başkanı CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel'i de çıldırtmış.

İSYAN MESAJI PAYLAŞTI

Sengel sosyal medya hesabından yol yapım çalışmalarının fotoğraflarını paylaşarak, "Altyapı eksiklikleri, yollar ve yine yollar... 3 yıllık görev sürem boyunca, görevimiz olsun olmasın yol yaptık. Anlaşılan üzerimize vazife olmayanları da yapmaya devam edeceğiz. Ne diyelim Allah güç kuvvet versin bu zorlu ekonomik şartlarda hepimize..." ifadelerine yer verdi. Tabii bu mesaj İZBETON'un zoruna gitti. İZBETON da Sengel'in paylaşımını yanıtladı ve 3 yılda ilçeye yapılan hizmetler sıralandı, hatta ilçe belediyesine 20 bin metrekarelik parke hibe ettiğini bile söyledi. Bakalım, ilçe belediye başkanları ve Büyükşehir arasında yaşanan bu çekişmenin sonu nereye varacak?