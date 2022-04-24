CHP’nin Karşıyaka’daki büyük dramı

CHP'nin Karşıyaka düştüğü haller çok acıklı... Parti, 2014 yerel seçimini bu ilçede yüzde 70.7 oy oranı ile kazandı... Mart 2019'daki seçimde de bu oran yüzde 70.8 oldu. Yani burası CHP'nin İzmir'deki kalesi... Ancak ilçede dünkü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerine tüm duyurulara rağmen partiden sadece 50 kişinin katıldığı ortaya çıktı... CHP İlçe Başkanlığı, üyelerine mesaj göndererek bu skandalı duyurdu. Mesajda "Değerli arkadaşlar...

Bugün yapılan 23 Nisan töreni için tüm örgütümüze mesaj çekilmesine ve değişik platformlarda davet paylaşılmasına rağmen katılım toplam 50 kişiyle sınırlı kalmıştır. Böyle bayramlarda birlikte olmak, çoğalmak ve ulusal bayramlarımızda tüm örgüt üyelerimizle birlikte olmak en büyük dileğimizdir" denildi.



SALON DA BOŞ KALMIŞTI

Bu olay, geçtiğimiz günlerde Karşıyaka Belediyesi'nin Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi'nde düzenlediği 'Toplumsal Düşünce Günleri' etkinliğini hatırlattı.

Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ev sahipliğindeki etkinlikte de ön sırada Ankara'dan gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve 3 milletvekili bulunmasına rağmen arka sıralar bomboş kalmıştı.

Yani anlayacağınız lafa geldi mi "İktidara yürüyoruz" diye nutuklar atan CHP, daha kendi kalesinde bile etkinliklerine katılımcı toplayamıyor. Parti kendi üyelerini bile harekete geçiremiyor.

Bu bir dramdır...



KOÇ TOPARLAYAMIYOR

Artık CHP yöneticilerinin şapkayı önlerine koyup düşünmesi gerekir.

Bunun lamı cimi yok, demek ki milletvekili olmayı çok istediği konuşulan CHP İlçe Başkanı Murat Serdar Koç, örgütü toparlayıp harekete geçiremiyor. Koç, dün gönderilen mesajla bu tablonun oluşmasında faturayı örgüte çıkarmaya çalıştı. Ancak bunu yapacağına önce kendini sorgulamalı ve "Hatayı nerede yapıyorum" diye düşünmeli. Tabii, bu yaşananlardan sonra o koltukta oturacak zamanı kaldıysa...

Ayrıca şurası da bir gerçek ki, CHP'nin ilçede bu dramı yaşaması konusunda Belediye Başkanı Cemil Tugay da sütten çıkmış ak kaşık değil...

Öte yandan şu da var: CHP kalesinde bile bu haldeyse, İzmir'deki diğer ilçelerde kim bilir ne hallerdedir?

Aysa Organizasyon Büyükşehir'de yine sahnede!

Metin Eraslan'a ait Aysa Organizasyon, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ihalelerinde sahneden inmiyor. Geçtiğimiz günlerde bu köşede kaleme aldığımız yazıda, şirketin Mart ayı içerisinde Büyükşehir'den toplam 7.6 milyon liralık 5 ihale birden aldığını aktarmıştık.

Aysa, Nisan ayını da boş geçmedi.



717 BİN LİRALIK İHALE

Firma geçtiğimiz 14 Nisan'da gerçekleştirilen 'Uluslararası performans ve gösterimlere ait hizmet alımı' ihalesini de 717 bin 500 liraya aldı. Aldı demektense belediye tarafından kendisine verildi demek daha doğru. Çünkü, Elektronik Kamu Alımları Platformu'ndaki (EKAP) verilere göre, İhale Kanunu'nun 21/f maddesi uyarınca pazarlık usulü ile yapılan ihalede sadece Aysa Organizasyon'dan teklif alınmış ve ihale de ona verilmiş.

Ne diyelim, hayırlı işler...