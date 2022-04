“Yargı yanlı” diyenlere CHP’den tokat gibi cevap

CHP, işine geldi mi polis ve yargıyı karalıyor. Parti yetkilileri, polis ve yargının, birçok olayda iktidarın direktifleriyle hareket edip kararlar aldığını söyleyip duruyor. İşte bunu söyleyenlere CHP'nin içinden hem de önemli bir mevki sahibinden tokat gibi bir cevap geldi!

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, verdiği bir röportajda, Menemen Belediyesi'nde zimmet ve irtikap operasyonunun ardından başkanlık görevinden uzaklaştırılan eski CHP'li Serdar Aksoy'un kendisi ve bazı CHP'lilerin kumpasına uğradığı yönündeki söylemlerine yanıt verirken lap diye söylemiş: "Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin Emniyet teşkilatı, savcılık makamı, mahkemeleri ve hakimleri birileri bir şey istedi diye hareket etmez."

GERÇEĞİ SÖYLEMİŞ

Evet aynen bu ifadeleri kullanmış. Yani Aksoy'un iddialarını çürütmeye çalışırken partisinin söylemlerinin aksine gerçeği söylemek durumunda kalmış. CHP yöneticilerinin, artık polis ve yargıyı eleştirmeden önce Yücel'in bu sözünü, altını çizerek okuması gerekir... Bu arada biz de Yücel'in takibindeyiz.. İşine gelmediği başka yerde polis ve yargıyı eleştirirse karşısına bu demecini koyacağız...

ÜÇÜNCÜ OLUŞUM BAŞLAYAMADAN BİTECEK Mİ?

Bu köşede geçtiğimiz günlerde Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun görüşme yapıp "CHP İl Başkanı Deniz Yücel'e de Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e de mahkum değiliz" diyerek yeni bir oluşum başlatma kararı aldıkları yönündeki duyumlarımı aktardık. Bu yazımız büyük ses getirdi. Yazımızın ardından iki başkandan da açıklama geldi. Her iki başkan da görüştüklerini ve siyaset konuştuklarını kabul etti fakat yeni oluşumu inkar etti. Selvitopu, "Sayın Tugay'la bir araya geldik. İnkar edilecek bir şey yok. Ama orada o yakıştırma biraz fazla olmuş. 'Üçüncü yol' gibi bir şey yok" dedi. Tugay da "Bizi bir arada görüşürken, konuşurken görmüş ya da bir şekilde bunu duymuş insanlar kendince hayal senaryosu üretmiş" dedi. İki başkan da her ne kadar inkar etmeye çalışsalar da bu sözleriyle aslında bir şeyler yapmak istediklerini itiraf etmiş oldu. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu oluşum, görüşmeleri deşifre eden yazımızın ardından başlamadan iptal mi olacak yoksa her şeye rağmen kurulacak mı yaşayıp göreceğiz...

SEN DE İZMİR'E GELME OĞUZ KAAN EFENDİ!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, geçtiğimiz günlerde geldiği İzmir'de skandala imza attı. Salıcı, kendisine soru yöneltmek isteyen gazetecilere, sözlerini kesip, "Kendinizi yormayın, siz benim İzmir'de hiç açıklama yaptığımı gördünüz mü?" diyerek İzmir basınına küçümser bir yaklaşımda bulundu. Yani halt etti. Eğer İzmir basınını küçümsüyorsa biz de kendisinin İzmir'e gelmesini istemiyoruz... Bu arada İzmir basını iğneyi biraz da kendisine batırmalı. CHP'ye ve CHP'li belediyelere bu kadar angaje bir habercilik çizgisi izlenirse adamlar da kalkar, böyle aşağılamayı kendilerine hak olarak görebilirler.