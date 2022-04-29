Soyer, Buğra’yı gönderiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Başkan Tunç Soyer ve Genel Sekreter Buğra Gökçe arasında Buca Metrosu ihalesi sonrasında yaşanan kırılmada finale gelindi.

Soyer'in en son CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı sürpriz ziyaretin ardından Gökçe'ye "Seninle çalışmak istemiyorum" dediği belirtiliyor.

İPLER GÖKÇE'NİN ELİNE GEÇMİŞTİ

Gökçe, eski Başkan Aziz Kocaoğlu döneminde 2014'te Çankaya Belediyesi'nden transfer edildi. Önce Fen İşleri Daire Başkanı, sonra Genel Sekreter Yardımcısı ve en son 2017'de de asaleten Genel Sekreter oldu.

Soyer de Mart 2019 seçimleri öncesinde bir sürpriz yaparak Gökçe ile çalışmaya devam edeceğini açıkladı.

Seçimin ardından ikili iyi anlaşıyordu.

Bu dönemde Soyer, henüz birçok konunun yabancısı olduğu için ipler Gökçe'nin eline geçti. Soyer'in eşi Neptün Soyer ve birçok CHP'li Meclis üyesi bu durumdan rahatsızlık duyduğunu ifade ediyordu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Genel Sekreter Buğra Gökçe 2019 seçimlerinin ardından iyi anlaşıyordu.

ARAYA BUCA METROSU GİRDİ

İkilinin arasına Buca Metrosu ihalesi girdi. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı ihalede en düşük teklifi Yapı Merkezi- Nurol 3 milyar 392 milyon lira ile verdi. İkinci sıradaki Gülermak'ın teklifi ise 529 milyon lira daha yüksekti. Bu süreçte kulislere yansıdığına göre Gökçe, ihalenin Yapı Merkezi- Nurol'a verilmesini savundu.

Soyer ise buna sıcak bakmadı ve teklifin aşırı düşük teklif statüsünde olduğunu, ihalenin ikinci sıradaki Gülermak'a verilmesi gerektiğini söyledi.

Nitekim Soyer'in dediği oldu ve ihale her şeye rağmen Gülermak'a verildi. İhale ilgili yaşananlar çok derin bir güven bunalımına dönüştü.

ÖNCE DURDURMAYI BAŞARDI

Soyer, Gökçe'yi görevden almak için harekete geçti. Ancak Gökçe, CHP Genel Merkezi'ndeki bağlantılarını çok iyi kullandı. Özellikle Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ve etkili bazı isimler Gökçe'nin kalması için bastırdı. Bu süreçte konunun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na aktarıldığı, onun da ihale süreci geride kalana kadar beklenmesini istediği kaydedildi.

Nitekim süreç ilerledi ve Soyer, noktayı koymak için harekete geçti.

DIŞLAMA POLİTİKASI

Soyer, zaten aylardır Gökçe'yi dışlama politikası uyguluyordu.

Gökçe dar kapsamlı ekip toplantılarına çağırılmıyor, Soyer'in Millet İttifakı İl Başkanlarına belediye icraatlarını anlattığı zirveye bile davet edilmiyordu. Nitekim Soyer'in geçtiğimiz hafta Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na yaptığı sürpriz ziyaretin en önemli gündem maddesinin de Gökçe'nin görevden alınması olduğu ve CHP Lideri'nin de son onayı verdiği kaydediliyor.

Kaynaklarımdan en son Soyer'in Gökçe'ye "Artık seninle çalışmak istemiyorum" dediği bilgisini aldım. Bana gelen bilgilere göre Gökçe'nin bu saatten sonra herhangi bir sıfatla belediyede kalmasının çok zor olduğu, bu yüzden gidecek belediye aradığı kaydediliyor.

Hatta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geçmeyi zorluyormuş. Ancak Soyer'in çalışmadığı bir isimle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çalışır mı? Zannetmiyorum

Buğra Gökçe bir süre önce sosyal medya hesabından manidar bir paylaşımda bulunmuştu.

YERİNE 3 İSİM GEÇİYOR

Bu arada Gökçe'nin yerine kurum içinden bir atama yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. En büyük adaylar ise ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey ile Genel Sekreter yardımcıları Barış Karcı ve Suphi Şahin... Bakalım Gökçe, daha önceki görevden alınma sürecinde yaptığı gibi bu işi son anda durdurmayı başarabilecek mi ya da gittiğinde yerin kime bırakacak?