2023’ün önemi

Son günlerin en flaş haberlerinden biri İzmir'de 2019 Kasım ayından beri yapılan "ankesörlü hat" operasyonlarında, 52 albayın FETÖ bağlantısının ortaya çıkarılması oldu.

Eğer o albaylar tespit edilmeseydi bugün general olarak görev yapıyor olacaklardı.

Bu haber Türkiye'nin FETÖ ile olan mücadelesinin ne kadar önemli ve hayati olduğunu bir kez daha gösterdi. Çünkü görüldüğü gibi hala bir yerlerden çıkmaya devam ediyorlar... Boşluk bekliyorlar.

MAVİ BONCUK DAĞITIYORLAR

Diğer yandan bölücü terör örgütü PKK'yla mücadelede ise, büyük mesafe kat edildi. Orada da örgüt Türkiye'de bitirilme aşamasına getirildi.

Şimdi teröristleri Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Operasyonuyla tepeliyoruz.

Sırada Suriye'deki terör unsurları var.

Devlet bu terör örgütleriyle kıyasıya bir mücadele verirken bazı siyasiler ise, maalesef terör örgütü uzantılarına mavi boncuk dağıtmayı sürdürüyor.

ÇOK PAHALIYA MAL OLUR

Terör örgütü iltisakı tespit edilmiş kişileri, tekrar devlet kadrolarına alacakları vaadinde bulunuyorlar. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yle ittifak kuruyorlar. Hatta iktidar olduklarında HDP'lilere bakanlık vermekten bile bahsetme cüretini gösteriyorlar.

Türkiye terör örgütleri ile bu kadar ciddi bir mücadele verirken 2023'teki seçimin önemi çok büyük. Bu seçimde terör örgütleriyle mücadeleye devam edeceklerle, onların tezlerini savunanların arasında bir tercih yapacağız.

Bu işin şakası yok... Bir anlık boşluk Türkiye'ye çok pahalıya mal olabilir...

MURAT AYDIN PASTAYI BIRAKMADI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Başkan Tunç Soyer'in isteği üzerine CHP Grup Başkanvekili Murat Aydın oldu. Biz Aydın'ı geçtiğimiz aylarda manşet yapmış ve Karşıyaka Belediyesi Personel A.Ş. başta olmak üzere siyasetle bağlantılı olarak 6 yerden geliri olduğunu yazmıştık.

Grup Başkanvekili olarak ağır bir sorumluluğun altına giren Murat Aydın, buradaki yoğunluğu nedeniyle gelir elde ettiği bazı koltuklardan feragat etmiştir diye düşündüm ve araştırdım.

Ancak nerede?

ÖNEMLİ GELİR ELDE EDİYOR

Geçtiğimiz yılki görevlerinden sadece Büyükşehir Hukuk Komisyonu üyeliğini bırakmış. Lütfetmiş yani. Ancak ayda 10 toplantı yapan Büyükşehir İmar Komisyonu üyeliğinden vazgeçmemiş.

Toplantı başına 500 lira alındığı hesaplandığında 10 toplantıda 5 bin lira eder.

Öte yandan Karşıyaka Belediyesi Personel A.Ş.'de 1 yıl daha yönetim kurulu başkanı olarak ücret almaya devam etmesi de kesinleşti. Üzerine Karşıyaka Belediyesi'nde İnsan Hakları Komisyonu üyesi de olmuş. Orada ayda 5 toplantı yapılıyor ve toplantı başına 300 lira ücret ödeniyor.

Bu arada Karşıyaka Belediyesi Encümen Üyeliği görevini de sürdürüyor.

Büyükşehir ve ilçe belediye meclis üyesi olarak da toplantı başına para almaya devam edecek.

Aydın'ın Grup Başkanvekilliği koltuğundaki selefi olan Mustafa Özuslu da ballı maaş aldığı İzmir Doğalgaz şirketindeki koltuğu kimseye bırakmamıştı.

Ne diyelim, hayırlı işler bol kazançlar beyler!... Böyle devam edin...