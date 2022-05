İZDENİZ’deki vurgunun üstü kapatılamaz

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki basiretsiz ve çürümüş yönetim zihniyetinin kendini en bariz gösterdiği yerlerden biri de kentin yüz milyonlarca liralık vapurlarını işleten İZDENİZ şirketi... Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Sayıştay'ın "Hasılatı, personel giderlerini karşılamıyor" diye rapor tuttuğu İZDENİZ'e aylığı 480 bin liraya İnciraltı'ndaki İzmir Marina'yı kiralattı. Sözde İZDENİZ vapurları buraya yanaşacaktı. Ancak marinanın vapurların yanaşabilmesi için yeterli derinlik ve manevra alanına sahip olmadığı anlaşıldı. Yani koskoca tesis boşu boşuna kiralanmıştı. Soyer ve vekili Mustafa Özuslu, şimdi burada belediyenin yine her yıl on milyonlarca lira zarar eden şirketi Grand Plaza'ya açtırdıkları restoranda keyif çatıyor. İZDENİZ de her ay zarar üstüne zarar yazıyor.



SAVCILAR DEVREYE GİRMELİ

Dedik ya çürümüşlüğün en bariz göstergesinden biri İZDENİZ diye...

Bugün birinci sayfamızda da geniş yer verdiğimiz haberi okumuşsunuzdur.

Yeni Asır Gazetesi'nin tecrübeli muhabiri Metin Burmalı, İZDENİZ şirketinde hurda yedek parça vurgununu ortaya çıkardı. Bazı katamaran ve vapurlarda değiştirilen yedek parçaların hurdaları ortada yok. İddiaya göre, kayıp 10 milyon lira civarında. Burmalı'nın ulaştığı bilgilere göre, İZDENİZ Genel Müdürü Ümit Yılmaz'ın personele uyarı cezası verip konunun üzerini soruşturma açılmadan kapattığı da öne sürülüyor.

Rezalet... Skandal... Böylesine büyük bir vurgunun üstü kapatılamaz. Eğer Tunç Soyer, buranın üstünü kapatıyorsa Cumhuriyet savcılarının devreye girmesi gerekiyor...



ÇİFTLİK GİBİ YÖNETİLİYOR

Bunlar yaşanırken bir de İZDENİZ'in Yönetim Kurulu'na bakıyorum...

Hakikaten üzülüyorum... Başkan Tunç Soyer'in Bornova Anadolu Lisesi'nden arkadaşı bir doktor da var yönetimde en son Soyer gibi masonik fotoğrafı ortaya çıkan CHP'li meclis üyesi de... Bir de gazeteci olduğu kaydedilen biri var, bu kişi belediyeden maaş almasına rağmen medyada Soyer'in icraatlarını öven yazılar yayınlamaktan bile utanmıyor.



SOYER'İ NEDEN ÇOK YAZIYORUM?

Bazı okuyucularımızdan zaman zaman bu köşede veya haberlerimizde neden Tunç Soyer'i bu kadar eleştirdiğimiz yönünde sorular alıyoruz. Ya ne yapalım?

Allah aşkına, İzmir Büyükşehir Belediyesi dökülüyor. Skandal üstüne skandal...

Soyer, Seferihisar Belediyesi'nde yaptığı gibi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üzerinden de adeta buldozer ile geçiyor.

Borç gırtlağa dayandı. Personele maaşı doğru düzgün ödenememeye başladı.

Biz burada avazımız çıktığı kadar bağırıp bu yıkıma dikkat çekiyoruz. Bu kadar çok hata yapan Soyer'i yazmayacağız da kimi yazacağız? Biz burada Türkiye ve İzmir'e karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz... Tarihe İzmir'in adım adım nasıl uçuruma götürüldüğünü gösteren notlar düşüyoruz.

Allah sağlık ve ömür verdikçe de bu yoldan vazgeçmeyeceğiz. Bu kentteki yanlışları yazmaya devam edeceğiz...