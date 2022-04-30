Buğra Gökçe kendisi gidecek!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Başkan Tunç Soyer ve Buca Metrosu ihalesiyle arasında kırılma yaşadığı Genel Sekreter Buğra Gökçe'nin ilişkisinde gelinen son noktayı dün bu köşede aktardık. Soyer'in Buğra Gökçe'ye kendisiyle çalışmak istemediğini söylediğini de ifade ettik.

Yazımız büyük yankı uyandırdı.

Soyer de, bir açıklama yaparak, "Genel sekreterimizi görevden almamız gibi bir düşüncemiz kesinlikle yok. Buğra Bey ve tüm arkadaşlarımla uyum içinde İzmir için çalışıyoruz" diye konuştu.

GERÇEKLER ORTADA

Soyer, yalnızlaştırdığı, artık programları hakkında bilgi vermeyip dar ekip toplantılarına da çağırmadığı ve özel görüşme taleplerini kabul etmediği Gökçe ile gerçekten uyum için de mi çalışıyor?

Aradaki kırılma, belediyede ve o çevreye yakın yerlerde herkes tarafından biliniyor ve konuşuluyor. Gökçe'nin kendisine yer aradığı da bilinen bir konu.

Sen, bir kişiyi yalnızlaştırmışsan, toplantılarına çağırmıyorsan, kendisiyle çalışmak istemediğini söylemişsen bundan sonra nasıl birlikte uyumlu çalışacaksın? Gerçekler ortada...

O yüzden Soyer, ortada sanki hiçbir şey yokmuş gibi konuşarak politika yapıyor.

Belediye yönetiminde bir kavga var algısı oluşturmak istemiyor.

"GİTMEYECEK" DEMEDİ

Bir de dikkat ederseniz Soyer, "Görevden almayacağım" diyor ama "Gökçe gitmeyecek" de demiyor.

Soyer'in bu sözlerinin ardından artık Gökçe'nin kendisinin gitmesi ya da bu ayrılığın kamuoyuna bu şekilde yansıtılması bekleniyor... Yani işin sonunda "Gökçe, affını istedi" denilecek...

Gökçe'nin CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden de direnci kırıldıktan sonra bu artık beklenen son...

İzmir'deyiz, yaşarsak olacakları hep

beraber göreceğiz.

BATUR, FEROĞLU'NU DESTEKLEYECEK İDDİASI

Konak Belediyesi'nin Karşıyaka kökenli Başkan Yardımcısı Mustafa Anıl Feroğlu ile ilgili kulislerde ilginç bir iddia konuşuluyor. Büyükşehir Belediyesi'nde Tire-Bayındır Yerel Hizmetler Şube Müdürü olarak çalışırken 2018 yılında milletvekili aday adayı olan Feroğlu, bunu "İkinci evim" dediği Karşıyaka İlçe Başkanlığı'nda yaptığı basın toplantısıyla duyurmuştu. Ancak vekil adayı olamayan Feroğlu, Büyükşehir'e dönünce bu süreçte arasının açıldığı Genel Sekreter Buğra Gökçe tarafından müdürlükten alınarak düz memur yapıldı.

KARŞIYAKA'YI İSTİYOR

Feroğlu, daha sonra Narlıdere Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı oldu ve ardından Konak Belediyesi'ne Başkan Yardımcısı olarak geçti.

Feroğlu, o süreçte Karşıyaka Belediyesi'ne de geçmek istedi ancak bu isteği Başkan Cemil Tugay tarafından kabul görmedi. Feroğlu'nun bu dönem mutlaka Karşıyaka Belediye Başkanı adayı olmak istediği konuşuluyor. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ancak kulislerde bu düşüncesini Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a açtığı ve Batur'un da genç yardımcısına "2024'te ben Büyükşehir Belediye Başkan adayı olursam senin de Karşıyaka adaylığını destekleyeceğim" dediği öne sürülüyor.