CHP’de bir trol maaşı 12 bin TL

İzmir'de 2020 yılında ilginç bir 'trol' operasyonu düzenlendi. Operasyonda Prof. Dr. İlber Ortaylı, sanatçı Nil Karaibrahimgil, Bergüzar Korel ve Cansu Dere gibi isimlerin de olduğu birçok ünlü adına açılmış hesapları yönettiği belirtilen Hüsamettin Alkım Ünsal, 27 Ekim 2020 tarihinde gözaltına alındı.

İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda yapılan operasyonda Ünsal'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlarını işlediği öne sürüldü.

TUNCAY ÖZKAN'IN KOLTUĞUNDA

Biz de bu köşede İzmir'deki bir belediyede ziraat mühendisi olarak çalışıyor gözüken Ünsal'ın o dönem CHP Genel Başkan Yardımcısı olan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın makam odasında çekilmiş fotoğrafını yayınladık. Üstelik fotoğrafta Özkan ayakta duruyor, koltuğunda ise Ünsal oturuyordu. Dün bana ulaşan bilgiye göre, Alkım aynı CHP'li belediyede Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nde ziraat mühendisi olarak istihdam edilmeye devam ediliyor... Maaşı da tıkır tıkır yatıyor. Üstelik brüt maaşı 20 bin, net maaşı da 12 bin lira civarında.

Ünsal, sorgulanıp serbest bırakıldığı operasyondan sonra bu işleri bıraktı mı bilmiyorum. Ancak bu bilgiden hareketle CHP'de bir trolün maaşının 12 bin lira civarında olduğu sonucunu çıkarırsak hata yapmış olmayız gibi geliyor!

KİM TUTAR İZMİR'İN SPARTALILARINI!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıllar önce Bakanlar Kurulu kararıyla aldığı kentsel dönüşüm yetkilerini, İZBETON üzerinden iş adamlarına kurdurulan kooperatiflere devrediyor. İşadamları normal koşullarda "ihaleye girerek" alması gereken işleri bu şekilde "ihalesiz" bir şekilde üstleniyor. Bu kentsel dönüşüm projelerindeki daireler kooperatif görüntüsü altında milyon lira civarındaki fiyatlara pazarlanıyor.

KENDİLERİNİ KAHRAMAN İLAN ETTİ

Biz buradaki çarpıklığı dile getirdikçe bu işe öncülük eden bazı CHP kökenli işadamları ise, kendilerini şirin göstermek için olmadık yollara başvuruyor. Belediyeden ihalesiz iş alan İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'nin CHP'li Başkanı Şenol Arslanoğlu, dün bir basın bülteni yayınladı ve bu kooperatifler için dedi ki, "Bu işin toplam 520 ortağı var.

300 Spartalı gibi 520 İzmirli ortaya çıktı, kentsel dönüşümde fark yaratıyor." Yani kısacası kendilerini kahraman ilan etti.

HAYIR HASENAT İÇİN Mİ YAPIYORUZ

Daha önce yazdık. Arslanoğlu'nun kendisi Balçova Belediyesi'nde CHP'den Meclis üyeliği yapmış biri isim. Hatta geçtiğimiz seçimde belediye başkan aday adayı da oldu. Bu işi ihalesiz veren de CHP yönetimindeki bir belediye...

Neymiş, "kooperatifin sahibi, kârı olmaz, sadece ortağı olurmuş"....

Bu işi sanki hayır hasenat için yapıyormuş gibi göstermeye çalışıyorlar...

Pes doğrusu...