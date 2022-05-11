‘Fileci Şevket’ ve ‘Ballı Mustafa’dan yeni icraatlar!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Soyer ailesi saltanatının yanı sıra 'Fileci Şevketler' ve 'Ballı Mustafalar' dönemi de yaşanıyor... Başkan Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, 3 yılda yönettiği İzmir Köy-Koop Birliği üzerinden belediyeye 100 milyon liranın üzerinde süt ve gıda satışı yaptı. Çift, belediye kadrolarına istediklerini tak diye atıyor, dilediklerini de şak diye görevden alıyor... Diğer yandan 'Ballı Mustafalar' ve 'Fileci Şevketler' ise alıp başını yürümüş halde...

ÇOK YERDEN ÜCRET ALIYOR

'Ballı Mustafa'yı tanıyorsunuz: İzmir Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mustafa Özuslu... Kendisi iki farklı meclis üyeliği gibi sıfatlarının yanı sıra 2 şirket ve bir organize sanayi bölgesinden belediyeyi temsilen maaş alıyordu. Biz bunu ortaya çıkarınca Karşıyaka Belediyesi Kent A.Ş'deki maaşı gitti ama diğerlerinden para almaya devam ediyor.

'Fileci Şevket'in namını da duymuşsunuzdur.

Kendisinin Başkan Soyer ve eşinin Seferihisar yıllarında pazar alışverişini yaptığı belirtiliyor. O yüzden de bu sıfatla anılıyor. Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü mezunu olmasına rağmen Soyer tarafından belediyenin Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı yapıldı...

Bu atama CHP'li ziraat mühendislerini bile isyan ettirdi.

ÇİFT MAAŞ ALIP MAL SATIYOR

Soyer, bununla da yetinmedi Meriç'i belediye bünyesindeki İZDOĞA şirketinden ikinci maaşa bağladı. Geçtiğimiz günlerde Meriç'in bu şirketteki yönetim kurulu üyeliği süresi 5 Nisan 2023'e kadar uzatıldı. Yani Meriç'in ikinci maaşı bir yıl daha garanti altına alınmış oldu.

Şimdi Meriç'le ilgili yeni bir bomba patladı. Meriç'in Seferihisar Doğanbey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yöneticisi olduğu ve bu kooperatifin belediyeye bağlı Grand Plaza şirketine gıda maddelerinin yanı sıra kolonya bile sattığı anlaşıldı.

Bu kooperatif 5'i 2022 yılında olmak üzere Grand Plaza'dan toplam 160 bin liralık 6 ihale almış... Oh mis gibi iş!

BELEDİYE TESİSİNDE DÜĞÜN

Bu arada 'Ballı Mustafa'dan da bir atak geldi. Özuslu, kızının nikah törenini 11 Haziran'da Büyükşehir Belediyesi'nin Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapıyor. Bununla ilgili davetiyler meclis üyelerine gönderildi. İstihbarat Sorumlumuz Şenol Kantürk, geçtiğimiz 16 Ağustos'ta Yeni Asır'a manşet olan haberinde Belediye Genel Sekreteri Buğra Gökçe'nin kızkardeşinin limitsiz içki servisi yapılan 300 kişilik düğününü belediyenin aynı tesisinde sadece 18 bin liraya yaptırdığını ortaya çıkarmıştı.

'10 KM UZAĞINDA YAPMALIYDI'

Özuslu Ailesi, bu törenle ilgili belediyeye gerekli ödemeyi muhakkak yapacaktır. Aksini düşünmüyoruz.

Ancak dün Özuslu'nun kızının davetiyesini ileten belediyedeki kaynağımın söylediklerimi de burada 'küpe' olarak aktarmak istiyorum: "Adı şirketlerden aldığı maaşlarla gündemden düşmeyen Özuslu, böylesine dedikoduların olduğu bir dönemde bu töreni değil belediye tesisinde belediye binasının bile en az 10 kilometre uzağında yapmalıydı."