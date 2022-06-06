CHP’li başkandan meclis üyelerine şok suçlama

Gün geçmiyor ki CHP'den bir skandal veya kavga haberi gelmesin...

Şimdi de CHP Kemalpaşa'da bir bomba patladı... CHP İzmir İl Başkan Yardımcıları Sedrettin Coşkuner, Çetin Özdemir, İsfahan Naki ve Şener Akdemir, geçtiğimiz Cuma günü çıktıkları ilçe turu kapsamında Kemalpaşa'ya gitti. İl Başkan Yardımcıları her gittikleri yerde yaptıkları gibi CHP İlçe Başkanlığı'nda örgütle bir toplantı yaptı. Bu toplantıya Kemalpaşa Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Rıdvan Karakayalı da katıldı.

İŞ TAKİPÇİLİĞİ İFADELERİ

Kulislerde konuşulduğuna göre, Başkan Karakayalı, burada şok bir çıkışa imza attı. Belediye olarak başarılı birçok işe imza attıklarını iddia eden Karakayalı, ilçe yönetimi ve CHP'li meclis üyelerinin kendisine destek vermemesinden yakındı. İlçe yönetiminin yaptıkları hiçbir icraatı halka doğru düzgün anlatmadığını ifade eden Karakayalı, meclis üyeleri hakkında da çok konuşulacak sözler sarfetti. İddiaya göre Karakayalı, meclis üyelerinin iş takipçiliği yaptığı manasına gelen ifadeler kullandı ve kendisinin bu tür şeylere izin vermediğini söyledi.

COŞKUNER: KANIT SUNMALISINIZ

Karakayalı'nın bu sözleri toplantıda şok etkisi yaratırken araya Örgütlenmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Coşkuner girdi.

Karakayalı'ya tepki gösteren Coşkuner, "Sayın Başkan, biz buraya örgüt ve halkla buluşmaya geldik. Meclis üyeleriyle ilgili konuşacağınız yer burası değil belediyedeki parti grup toplantısıdır. Hem bu iddiaları gündeme getiriyorsunuz ancak bugüne kadar bize bildirdiğiniz bir şey var mı? Eğer ithamda bulunuyorsanız, bildiğiniz bir şey varsa, bunun kanıtlarını koyarsınız, bir rapor hazırlar ve bize sunarsınız. Parti de gereğini yapar. Bu sözleri söylemenin yeri burası değil" diye konuştu.

NE CEVAP VERECEKLER?

Karakayalı'nın sözleri, CHP'de ve Kemalpaşa'da büyük bir fırtına koparacaktır.

Meclis üyelerinin ve ilçe yönetiminin de herhalde Karakayalı'ya verecek cevapları vardır. Bu arada Karakayalı bu yaşananları inkar etmeye çalışabilir.

Daha önceki yazdıklarımızda olduğu gibi CHP'de 'bu bilgiler nereden sızdı' diye araştırma yapacaklar da olacaktır.

Ancak iki kişi arasında konuşulan bile sır değilken bu kadar kişi içinde söylenen sözler de hiçbir şekilde sır kalmaz...

OLDU OLACAK ODA PARFÜMÜ DE SIKIN BARİ...

İzmir Körfezi'nden gelen pis koku artık katlanılmaz hale geldi. Bu arada Körfez'in bir parçası olan İnciraltı'nda balıklar oksijensizlikten öldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise, Körfez'i temizlemek için gerekli adımları atmak yerine şimdi kanalizasyona bağlanan rögarların kapaklarına koku filtresi yerleştirmeye başladı.

Sen Körfez'de açılacak sirkülasyon kanalı projesini iptal et, derelerden akan kirliliği önleme sonra da koku filtresiyle çözüm ara. Bari oldu olacak İzmir'e gün boyu oda parfümü sıkın da sorunu kökten çözün!