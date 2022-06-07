‘Çapacı’ vekilden Körfez için Zihni Sinir proje

İzmir maalesef kokuyor. Tüm güzelliği ve eşsizliğine rağmen bu kötü koku kentin bütün imajını zedeliyor...

Bunun da en büyük zararı, İzmir'in turizm kenti olma hedefine oluyor.

Tamam, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de kentin turizm konusunda atak yapması için çalışmalar yürütüyor ancak O'nun artık tali işlerle uğraşmaktan ziyade önce bu meselenin baş sorumlusu olarak şu koku sorununu çözmesi gerekiyor. Yoksa ağzıyla kuş tutsa da turizm kenti olmak tatlı bir hayalden öteye geçemez...

Nitekim Vali Yavuz Selim Köşger, tecrübeli devlet adamı kimliğiyle teşhisi koydu ve bu kötü kokunun turizme vereceği zarara işaret etti...

RÖGARLARA FİLTRE KOMEDİSİ

Peki... İzmirliler olarak kokudan bu kadar çile çekerken acaba Soyer ve arkasındaki siyasi erkin bu sorunu çözmek için ciddi bir adım atma niyeti var mı?

Maalesef hayır!

İşte dün yazdık. Belediye, Körfez'i temizleyecek sirkülasyon kanalını projesini iptal ederken koku sorununu çözmek için kentteki on binlerce rögar kapağından 200-300'üne koku süzen filtre takmaya çalışıyor.

Elzem olan yağmur suyu ve kanalizasyon ayrıştırmasını ise, kağnı hızıyla yapıyor.

BAYIR'DAN 'KANAL' BOMBASI

Dün de CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'dan "Pes artık" dedirtecek bir 'Zihni Sinir' bombası geldi.

Neymiş...

Pamucak - Ahmetbeyli mevkiinde açılacak bir kanalla, Meles'in doğuş noktasına deniz suyu pompalanacakmış... Bu deniz suyu da derenin dibindeki kirliliği süpürecek ve Körfez'i temizleyecekmiş...

Vay vay vay... Alem vekil görsün!...

MELES GAZİEMİR'DEN DOĞUYOR

Sayın Bayır...

Meles Deresi'nin doğduğu yer Gaziemir sınırları... Bunu biliyorsunuz değil mi?

Yani ta Pamucak-Ahmetbeyli'den buraya kanal açıp oradaki temiz deniz suyunu Körfez'e pompalayacaksınız öyle mi?

Yahu böyle 'Zihni Sinir Procelerle' uğraşacağınıza Büyükşehir Belediye eski Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun projesini hazırladığı Körfez'in sirkülasyon kanalını yapsanız daha kolay olmaz mı?

Başkan Soyer göreve gelince bu projeyi iptal etti ve Körfez'in kirletilmemesi halinde kendi kendisini temizleyeceğini iddia etti. Ancak, Körfez'in kirliliğinin ana sebeplerinen biri olmadığı belirtilen Gediz Nehri'nin Kütahya'daki kaynağına turistik gezi yapmanın dışında Körfez'in kirletilmemesi için bugüne kadar tek bir adım dahi atmadı. Sonuç daha da kokan bir Körfez oldu... Soyer, göreve geldiğinde bu kanalı açmaya başlasaydı belki de şimdi çoktan bitmişti...

HAKKINI DA VERMEK LAZIM

Bayır'a bu kadar yüklenirken şunu söylemeden de geçmeyelim. Sezar'ın hakkı Sezar'a... Bayır, böylesine tuhaf bir proje ortaya koymuş olsa da kendisi CHP İzmir'in en çalışkan vekillerinden biridir...

Bu yüzden kendisine "Çapacı Vekil" denilir.

Yine örgütte de en çok karşılığı olan CHP milletvekillerinden biridir...

Böyle afaki projelerle uğraşacağına partisinin Belediye Başkanı Soyer'i doğru adımları atma konusunda zorlasa çok daha iyi eder...