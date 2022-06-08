Büyükşehir’de sıra Sönmez Alev’de mi?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, görev süresinin üzerinden 3 yıl geçmesinin ardından bugünlerde tam anlamıyla 'muktedir' oldu.

Artık istediğini görevden alıyor, istediğini getiriyor. Genel Sekreter Buğra Gökçe'yi göndermesinin ardından şimdi de koku probleminin zirve yaptığı şu günlerde İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan'ın biletini kesti. Şimdi belediyede herkes "Sıra kimde?" diye konuşuyor. İşte bu konuda "Sıra İzmir Metro A.Ş. Genel Müdürü Sönmez Alev mi?" dedirtecek bir gelişme yaşandığı bilgisini aldım.

YÖNETİM KURULUNDAN AYRILDI

Kaynaklarım Alev'in dün itibariyle Başkanvekili olarak görev yaptığı İzmir Metro A.Ş'nin yönetim kurulundan ayrıldığını aktardı. Sade bir genel müdür olarak göreve devam edecekmiş. Alev, Büyükşehir'in Devlet Demir Yolları ile yüzde 50'şer ortak olduğu İZBAN'da da belediyeyi temsilen yönetim kurulu üyeliği görevini yapıyor. Yani bu son gelişmeyle 3 koltuktan birini kaybetmiş oldu. Merhum Başkan Ahmet Piriştina döneminden bu yana sürdürdüğü İzmir Metro A.Ş'nin genel müdürlüğünü de ne kadar sürdürecek hep birlikte göreceğiz...

DENİZ YÜCEL BU İŞİ BİLİYOR!

CHP İzmir'de şu an siyaset yapanların içinde bence en kurt olanların başında İl Başkanı Deniz Yücel geliyor.

Neden böyle diyorum? Çünkü, her dönem en güçlü olanla ittifak yapmayı başarıyor da ondan... Büyükşehir Belediye eski Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun en güçlü olduğu dönemde onunla birlikteydi. Bu birliktelik kendisini il başkanlığına taşıdı. Kocaoğlu gözden düşünce birden rotayı kırıverdi.

ÖZKAN İLE İTTİFAK KURDU

Ardından Kocaoğlu'nun büyük bir mücadele içinde olduğu dönemin Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'la ittifak kuruverdi. İzmir'de partinin siyasi patronluğuna oynayan Özkan ile birlikte il ve ilçe kongrelerinde Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e karşı savaş verdi. Bunda da başarılı oldu. Ancak Özkan, kurultayda delegeden çizik yiyip genel başkan yardımcılığı koltuğundan olunca Yücel de küçük bir geçiş döneminin ardından Özkan'a "Buraya kadar" deyiverdi.

ŞİMDİ SOYER'LE BİRLİKTE

Özkan bugün İl Başkanlığı'na bile gelmezken Yücel ise, hem belediyede hem de parti içinde güçlenen Tunç Soyer ile kanka oluverdi. Eskiden birbirlerini yemeye çalışan iki ismin bugünlerde aralarından su sızmıyor. Yücel, 3 yılın ardından Soyer ile birlikte günlük ziyaret programları bile yapmaya başladı. Yücel, Soyer ile yakınlaşırken bu arada Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile olan ittifakını da ikinci plana itiverdi. Şimdiki hedefi Soyer'le arayı iyi tutup hır gür çıkmadan milletvekili adaylığı vizesini kapmak. Yarın Allah kerim... Zaten kim güçlenirse o bir yolunu bulup onunla da ittifak kurmayı becerir zaten...

BÜYÜKŞEHİR'DE SEÇİM STARTI

Seçimlere bir yıl civarında bir süre kalırken İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde de seçim çalışmalarının startı verildi. Önceki gün personeli Buca'daki Sosyal Yaşam Kampüsü'nde toplayan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ulaş Aydın, talimatlar yağdırdı. Gelen bilgilere göre Aydın, önümüzde seçim olduğunu belirterek "Vatandaş ne istiyorsa yerine getirin. Vatandaşı hoş tutalım" dedi. Yani anlayacağınız Büyükşehir'in tüm imkanları seçim için seferber ediliyor. Bundan kısa süreliğine de olsa vatandaş karlı çıkacaktır ancak şunu da söylemek şart: Vatandaşı hoş tutmak ve ne istiyorsa yapmak için illa ki, seçimin yaklaşıyor olması mı lazımdı?

Bunu asıl seçimin daha adı yokken yapsaydınız makbul olurdu.