‘2 bin yıllık sorun’ Ali Hıdır ile çözülür mü?

Vay be Tunç (Soyer) Başkan!

Demek, Körfez kokusu 2 bin yıllık bir sorunmuş... İyi ki söylediniz...

Konunun İzmir'deki en yetkin bilim insanlarından biri olan ve bu işe ömrünü veren Prof. Dr. Doğan Yaşar bile bunun böyle olduğunu bilmiyormuş!

Yüzlerce, binlerce kitap okumuş ama bunu hiç duymamış! Yaptığınız bu açıklamayla İzmir ve dünya tarihine ve bilimine çok nadide bir katkıda bulundunuz...Hakkınız ödenmez! Koku artık katlanılmaz hale gelince ne bahane uyduracağınıza şaşırdığınız kabak gibi belli oluyor ama siz çaktırmayın, böyle devam edin! Nasıl olsa kitle müsait! Dünyada bir bahane uydurma olimpiyatı düzenlense eminim ki, bu buluşunuzla açık ara şampiyon olurdunuz!

ŞAPKADAN TAVŞAN MI ÇIKACAK?

Bu arada sorunun çözümü için doğru kişiyi seçmede de üzerinize yok... Bunu da söylemek boynumuzun borcu!

Önce İZSU'nun başına bir ziraat mühendisi Aysel Özkan'ı getirdiniz.

Sonra kötü koku bu noktaya gelince onu istifaya zorladınız. Şimdi ise, bu sorunu çözme görevini Özkan'ın yardımcısı olan Ali Hıdır Köseoğlu'na verdiniz...

Yani sizin tabirinizle '2 bir yıllık sorunu', Dicle Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu Ali Hıdır Bey'in sırtına yükleyiverdiniz. Hiç insafınız yok yani... Bakalım Ali Hıdır Bey, şimdi o tavşanı şapkadan nasıl çıkaracak ve İzmir'i bu kötü koku probleminden nasıl kurtaracak? Merakla bekliyoruz...

3 YILDIR NEDEN ÇÖZMEDİ?

Yahu Köseoğlu, bu işi çok biliyorsa İZSU Genel Yardımcısı olarak 3 yıldır neden çözmedi? Şimdi nereden neyi öğrenecek de bu işi çözecek?

Hem Köseoğlu, CHP eski Genel Sekreteri Adnan Keskin'in çabasıyla İskenderun'dan transfer olduğu Karşıyaka Belediyesi Başkan Yardımcılığı'nda hangi başarıya imza attı da kendisini önce İZSU'ya aldınız ve şimdi de böylesine dev bir kurumun başına getirdiniz?

Yoksa bu atamayı, sadece bir Tunceliliyi görevden alırken yerine bir Tunceliliyi getirme kriteri üzerinden mi yaptınız?

TARİHE BÖYLE GEÇECEKSİNİZ!

Ya da...

"Biz zaten bu işe çok bilmiş danışmanım Güven Eken ile birlikte kafa yoruyoruz.

Körfez'i temizleyecek sirkülasyon kanalı projesinden de böyle vazgeçtik.

Şimdi Ayşe gitmiş, Ali Hıdır gelmiş fark etmez, nasıl olsa biz bildiğimizi okumaya devam edeceğiz" mi diyorsunuz?

Sayın Soyer!

Daha yazın başında kötü koku bu hale geldi. Bakalım Temmuz ve Ağustos'un ilk yarısında İzmir'de nasıl duracağız? Farkında mısınız, siz göreve geldikten sonra İzmir'in kötü koku sorunu gün geçtikçe artıyor. Eğer bu soruna köklü bir çözüm getirmezseniz önümüzdeki yıllar daha da felaket olacak gibi gözüküyor. Lütfen artık aklınızı başınıza toplayın. "Bu 2 bin yıllık sorun" zırvalarını bırakıp ciddiyetinizi takının da şu işi çözün... Yoksa İzmir tarihine Körfez'i ve kötü koku sorununu geçmiştekinden çok daha kötü hale getiren başkan olarak geçeceksiniz!