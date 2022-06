Ne konuşma meraklısıymışsınız Murat Bey!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Başkan Tunç Soyer tarafından CHP Grup Başkanvekilliği görevine getirilen Murat Aydın, pek bir konuşma meraklısı çıktı. Göreve geldiğinden bu yana demeç üstüne demeç patlatıyor. Her eleştiriye Büyükşehir Belediyesi ve Başkanı Soyer adına cevap veriyor. Herkese laf yetiştirmeye çalışıyor. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Büyükşehir'i ilçeye yaptığı yatırımlar konusunda eleştiriyor, cevabı Aydın veriyor. Yargı, yüzde 38'lik ulaşım zammını iptal ediyor tepki Aydın'dan geliyor. Arada sanki Tunç Soyer'in Cumhurbaşkanı adaylığını ilan eder gibi konuşup pot kırıyor ama durmak bilmiyor.



ÇOK ÖN PLANA ÇIKIYOR

Aydın dün de DSİ Bölge Müdürü'nün, koku ve Körfez temizliği konusunda üstü kapalı olarak Büyükşehir'i eleştirmesine cevap yetiştirmiş. Öte yandan, CHP'li belediyelerle ilgili soruşturmalar konusunda da ahkam kesmiş... Bu nereye kadar gidecek bilmiyorum. Soyer, çok ön plana çıkmasından rahatsız olduğu Genel Sekreter Buğra Gökçe'yi İstanbul'a göndermişken Aydın'ın bu kadar ön plana çıkmasına ne kadar tahammül edecek göreceğiz.

Bu arada Aydın, dün yaptığı açıklamada "Ben belediye idaresinde olan bir kişi değilim" demiş... Bu durumda "O zaman niye Büyükşehir yönetiminde varmışsın gibi her konuda sen konuşuyorsun?" diye sormazlar mı adama?



Soyer'den Yücel için 'eksiklik' vurgusu

Birbirlerini yemek için ellerinden geleni yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İl Başkanı Deniz Yücel, çekişmeli geçen 3 yılın ardından can ciğer kuzu sarması oldu.

Soyer bu yakınlaşmayı, "Artık çok daha kucaklayıcı çok daha herkesi içine alan bir yol kat etmek mecburiyetindeyiz" sözleriyle değerlendirdi değerlendirmesine ama "Deniz Yücel'in performansını nasıl buluyorsunuz?" sorusuna verdiği cevabın satır aralarında çok konuşulacak mesajlar verdi.



"ELEŞTİRDİĞİM, KIZDIĞIM VARDIR"

Soyer, "Herkes elinden geleni yapıyor, hiç kimseyi bir kere bunun dışında tutamam.

Eksik bulduğum, yanlış bulduğum, eleştirdiğim vardır, kızdığım vardır ama bunlar bizim aramızda konuşarak çözeceğimiz meselelerdir" diye konuştu... Yani Yücel'i bırakın başarılı bulmayı bazı konularda eksik bulduğunu dile getirmiş oldu. İkili arasındaki yakınlaşmayı değerlendirirken bu manidar cevap da es geçilmemeli...

İzmir Emniyeti'nin büyük başarısı

İzmir geçtiğimiz hafta sık görülmeyen tarzda işlenen bir cinayetle sarsıldı. Karşıyaka tribün lideri Metin Arslan, Göztepe'de aracındayken yanına yaklaşan bir başka araçtan açılan Kalaşnikof ateşiyle öldürüldü.

Son derece profesyonelce işlenen cinayetin ardından failler kayıplara karıştı.



5 GÜNDE ÇÖZDÜ

Ertesi gün de Karşıyaka'da berber Yener Edis öldürüldü. İzmir polisi, bu iki cinayeti de 5 gün içinde tereyağından kıl çeker gibi aydınlattı ve faillerini ambulansla kaçmaya çalışırken Kocaeli'nde kıskıvrak yakaladı. Kent böylece rahat bir nefes aldı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne öncülüğündeki İzmir polisi, bu başarısından dolayı tebrik ve alkışı hak etti.