İzmir Büyükşehir ‘muz belediyesi’ değildir, olmamalıdır

İzmir Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz 9 Mart'ta alel acele bir kararla ulaşıma yüzde 38 zam yaptı ve bu da yetmezmiş gibi bilet fiyatlarını her ay Üretici Fiyat Endeksi'ne bağladı. Başkan Soyer, normal koşullarda kamu kuruluşlarının ağırlıkta olduğu UKOME'de bu kararı ilçe belediye başkanları veya temsilcilerine de bir oldu bittiyle oy kullandırarak yürürlüğe soktu. Üstelik daha önce bunun yasal olmadığını vurgulayan mahkeme kararını da görmezden gelerek yaptı. Ancak, Devlet Demiryolları'nın (TCDD) itirazı üzerine mahkeme, ilçe belediyelerine oy kullandırıldığı için bu zammı iptal etti.

TCDD, dünkü manşetimizde duyurduğumuz gibi bu usülsüz karara imza atan Soyer ile ilçe belediye başkanları veya temsilcileri hakkında suç duyurusunda da bulundu.

ZAM SAKAT DOĞDU

Gelinen aşamada bu zam sakatlandı.

Akaryakıt fiyatları yükseldiği için böyle bir zam kaçınılmaz olabilir ancak nasıl Türkiye bir muz cumhuriyeti değilse, bu devletin bir kurumu olan İzmir Büyükşehir Belediyesi de bir muz belediyesi değildir. Herşeyin bir yolu, yöntemi ve kaidesi vardır. Bu zam yeniden görüşülmeli ve eğer yine yapılacaksa da yasal zemin üzerine oturtulmalıdır.

AK PARTİ'NİN ÇAĞRISI

Nitekim dün AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de bu konuda olumlu bir yaklaşım gösterdi ve "Getirsinler rakamları ve ortağı ile çalışsınlar. Sonra tabii ki zam yapılabilir. Enflasyonu bilerek, etraftaki spekülatörler gibi spekülatörlük yapmasın belediye. Haksız kazanç sağlayan tüccarlara benziyor belediye...

Niye elde etmeniz gelirden fazlasını elde etmeye çalışıyorsunuz? Başlanamayan Buca Metrosu için öyle bir temel atma töreni yaptılar ki dünyanın parası ayrıldı.

Oradaki açıkları buralardan kapatmak istiyorlar. Demiryollarının kendi mekanizması vardır oturup konuşsunlar. Bizler İzmir için her şeyi yapmaya hazırız ve yaptık da" diye konuştu.

Bu çağrının ardından Başkan Soyer, bu zammı yasal zemine oturtmak için harekete geçmek zorunda..

PATRONLUKTAN OFİS ÖNÜNDE GEVREK SİYASETİNE!

Neydi öyle CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın İzmir'deki forsu... Genel başkan yardımcısıydı.

İthal geldiği İzmir'de güçlenmiş ve CHP'nin siyasi patronluğuna soyunmuştu.

Nitekim bunu da neredeyse başaracaktı.

Ancak kurultayda delegeden çizik yiyince hevesi kursağında kaldı, genel başkan yardımcılığını kaptırdı. Özkan, bir İzmir Milletvekili ancak kendisini 2 yıldır bir kaç istisna dışında partisinin hiçbir alan çalışmasında göremiyoruz. Sadece kendisine yakın bir isim olan Ertürk Çapın'ın İlçe Başkanı olduğu Bornova'da vatandaş ziyareti yaptı o kadar... Bir de geçtiğimiz günlerde Karataş'ta Körfez kirliliğiyle ilgili açıklama yaptı, onda da koku sorunu üzerinden Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e ters algı operasyonu çekmek istediği çok açıktı.

Özkan, il ve ilçe kongresinde ittifak kurduğu İl Başkanı Deniz Yücel'le arası açılınca İl Başkanlığı binasına bile girmez oldu... Ancak kurt siyasetçi, işin kolayını buldu. Her İzmir'e geldiğinde ofisinin önündeki gevrekçinin yanına iniveriyor ve açıyor kamerayı, başlıyor gevrek üzerinden ajitasyon siyasetine...

Geliyor gevrekçi, gidiyor gevrekçi...

Oh ne güzel iş... Zahmetsiz siyaset...

Vatandaşın içine hiç çıkmadan ofis önündeki simitçiden ver coşkuyu gitsin ve İzmirli de o görüntülere bakıp "Veklim görev başında" zannetsin!