Bu ilişkilere akıl sır ermiyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şikayetinin ardından açılan mazot hırsızlığı davasının sanığı olan Hakan Orhunbilge ile birlikte Türkiye-Litvanya maçını tribünden izledi. Bu sarmaş dolaş fotoğrafı görünce bir kez daha düşündüm ama yine işin içinden çıkamadım.

İzmir'de oynanan Türkiye- Litvanya milli futbol maçından ilginç bir kare yansıdı. Bu kare, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, tribünlerde Büyükşehir Spor Daire Başkanı Hakan Orhunbilge ve Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay'ın samimi görüntüsünü yansıtıyordu. Soyer, bir elini Orhunbilge'nin bir elini de Tugay'ın omzuna atmıştı.

"Ne var bunda, bu fotoğrafın nesini ilginç buldunuz?" diyecekler çıkacaktır...

Peki ben de onlara "Hakan Orhunbilge, Soyer'in şikayetçi olduğu mazot hırsızlığı davasında sanık olarak 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor" dersem ne düşünürler?

Evet aynen böyle...



SOYER, ŞİKAYETÇİ OLDU

Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanı olduğu dönemde 2013 yılında belediyede önemli miktarda mazotun kayıp olduğu iddiaları gündeme geldi. O dönem Soyer, bu iddialar çok konuşulmaya başlayınca 2014'te gidip Cumhuriyet Başsavcılığı'na bu kayıpla ilgili suç duyurusunda bulundu. Belediye tarafından verilen şikayet dilekçesinde "Mazot harcamalarının artması dikkat çekmiş ve 120 ton açık fark edilmiştir" denildi.



O tarihte şikayetiyle ilgili açıklama yapan Soyer de, "Vazifemizi yaptık. Konunun incelenmesini ve sonuçlandırılmasını bekliyor, adalete güveniyoruz" diye konuştu.



İşte o şikayet ve ardından yürütülen soruşturmada gerçekten de belediyede 160 ton mazotun kayıp olduğu tespit edildi. Seferihisar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nce belediye taşıtlarında kullanılmak üzere alınan akaryakıt miktarında büyük artış yaşandığı, ayrıca akaryakıt faturalarındaki miktar ile akaryakıt pompalarından çıkan miktarlar arasında büyük fark olduğu belirlendi. Artışın Eylül 2013'te ciddi boyutlara ulaştığı ve piyasa değeri 1 milyon lirayı bulan 160 bin 28 litre mazot açığı olduğu tespit edildi.



Ardından da 2017 yılında kayıp mazot olayıyla ilgili İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.



12 YILA KADAR HAPİS

Davanın sanıkları arasında o dönem belediyede Fen İşleri Müdürü Hakan Orhunbilge de var. Ayrıca yine Soyer'in Büyükşehir'de önce Ahmet Piriştina Kent Arşivi Müdürü ve şu anda İZSU'da daire başkanı yaptığı Şerafettin Budak da sanık olarak yargılanıyor.



Dava halen sürüyor ve içlerinde 2009-2014 arasında Seferihisar Belediyesi Başkan Yardımcılığı yapan Osman K, dönemin fen işleri müdür vekili Aynur G, Gürcan Ö, Ahmet A. ve Mahmut S. gibi isimlerin de yer aldığı 7 sanık hakkında "zimmet" suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis isteniyor.

Davada Seferihisar Belediyesi de "şikayetçi" olarak yer alıyor. Halen süren davanın 2018 yılındaki bir duruşmasında Seferihisar Belediyesi'nin o dönemki CHP'li Meclis Üyesi Osman Ürkmez'in siyah renkli cipine belediye garajından mazot doldurulurken yansıyan güvenlik kamerası fotoğrafları damga vurmuştu.



NASIL BİR İLİŞKİ AĞI?

İşte Soyer, yaptığı şikayetle hakkında bugünkü değeri 5 milyon lira civarında olan mazotun kaybolmasıyla ilgili açılan "zimmet" davasında sanık olan Hakan Orhunbilge ve Şerafettin Budak'ı Seferihisar Belediyesi'nden getirip Büyükşehir'de çok önemli makamlara yerleştirdi. Bu tuhaf ve karmaşık ilişkiler ağının arkasında ne var açıkçası anlayamadım. Milli maç sırasında tribünlerde çekilmiş bu sarmaş dolaş fotoğrafı görünce bir kez daha düşündüm ama yine işin içinden çıkamadım. Tabii ki, mahkeme karar vermeden herkes masumdur. Bu iki isim de umarım beraat eder. Ancak ceza alırlarsa ne olacak diye de düşünüyorum.



BUDAK: BUNUNLA İLGİMİZ YOK

Bu tuhaf ilişki ağını olayın kahramanlarına sormak istedim. Hakan Orhunbilge tüm aramalarıma rağmen telefonunu açmadı. Şerafettin Budak ise, "Dava olayın 2013 yılı başından itibarenki dönemi kapsayan şekilde açıldı. Oysa mazot kaybının 2013 Eylül ayında başladığı belirtiliyor. Ben de 2013'te Mart ayına kadar Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı yaptım. Yani kaybın olduğu tarihte ben yoktum. O tarihte Fen İşleri Müdürü olan Hakan Orhunbilge de zaten görevi yeni devralımştı. Yani birimiz başından, birimiz de sonundan konuyla hiç ilgimiz yok. Ayrıca Seferihisar Belediyesi'nin bu davayla ilgili şikayetçi olup olmadığını da hatırlamıyorum. Çok zaman oldu çünkü" dedi.