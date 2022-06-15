Kemal Bey, Erdoğan’ı duydu İzmir’e geliyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz 9 Haziran Perşembe günü İzmir'deydi. AK Parti İzmir İl Danışma Toplantısı'nda hem Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı hem de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Ya adaylığını açıkla ya da adayını" diyerek çağrıda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasında Kılıçdaroğlu'ndan bahsederken "Maalesef bu şehir bir süredir, kendini temsil edenler bakımından talihsizlikler yaşıyor.

Malum, İzmir'in, CHP'nin de başında olan bir milletvekili var. İzmirli vatandaşlarımın kendilerini temsil etmesi için Meclis'e gönderdiği bu zat, İzmir'in yolunu dahi bilmiyor. Bu şehrin milletvekilli olmasına rağmen bizim kadar İzmir'e gidip gelmiyor. İzmir'in derdiyle dertlenmek yerine, mesaisinin çoğunu Silivri'deki millet ve memleket düşmanlarını yargıdan kaçırmak, Türkiye'yi yabancılara şikayet etmek, terör örgütlerine payandalık yapmak için harcıyor" ifadelerini kullandı.

ÜÇ GÜNLÜK ZİYARET PROGRAMI

Evet, İzmir Milletvekili olan Kılıçdaroğlu'nun 2018 seçimlerinden bu yana kente geliş sayısı maalesef çok değil... Belki iki elin parmaklarını bile geçmez. İşte Erdoğan'ın bu çıkışının ardından Kemal Bey, adeta bu eksiğini kapatmak istercesine, İzmir'e 3 günlük çıkarma yapma kararı aldı. Kılıçdaroğlu, yarın geleceği İzmir'de 3 gün boyunca çeşitli ziyaret ve toplantılar yapacak.

Umarız Kılıçdaroğlu, milletvekili olduğu İzmir'e daha çok gelir ve şu ana kadar pek görmediğimiz şekilde kentin sorunlarının çözümü konusunda bizzat devreye girip takipçisi de olur ve bu manada İzmir Milletvekilliğinin hakkını da verir... Bugüne kadarki performansına göre belki de çok şey istiyoruz ama bunu kendisinden talep etmek İzmirliler olarak hakkımız...

İŞTE BÖYLE OLMALI

CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Van'da yapılan belediye başkanları toplantısında Çeşme Belediyesi örneği de vererek İçişleri Bakanlığı'nın belediyelerde yaptığı denetimlere tepki gösteren açıklamalarda bulunmuştu. Dün de İçişleri Bakanlığı'nın İzmir Büyükşehir ve ilçe belediyeleri için 30 müfettiş görevlendirdiği ve kapsamlı bir denetim başlattığı yönünde haberler geldi. Müfettişlerin 2012'den bu yana yapılan bütün ihale dosyalarını doğrudan teminleri, mal ve hizmet alım dosyalarını inceleyeceği belirtildi. Bu haberi okuyunca bakalım CHP'den "Müfettişlerle üzerimizde baskı kurmaya çalışıyorlar" çıkışını ilk kim yapacak diye merak ettim.

AYDIN: DENETİMDEN KORKMUYORUZ

Ancak, bu köşede sık sık eleştirdiğiniz Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Avukat Murat Aydın'dan bizi şaşırtan bir açıklama geldi. Denetlenmekten korkmadıklarını dile getiren Aydın, "Biz kamu kuruluşuyuz. Kamu bütçesi ve gücünü kullanıyoruz. Denetim organları da bizi denetler. Varsa hatalar ortaya çıkarılıp, düzeltilsin. Biz denetlenmekten şikayetçi olmayız hiçbir zaman. Bununla ilgili bir sıkıntı yok" dedi. İşte böyle... Doğru iş yaptığını düşünen denetlenmekten de korkmaz.