Efendi Kemal, Şato’ya kuruldu kokuyu duymadı

İzmir aylardır çok berbat kokuyor.

Hem de öyle bir kokuyor ki, burnumuzun direği kırılıyor.

İzmirliler olarak isyandayız... "Ne oldu da bu yıl, önceki dönemlerden daha fazla koku var, nerede hata yapılıyor?" diye soruyoruz ancak bu işin sorumlusu Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den yanıt alamıyoruz...

Bu kenti 20 yıldır yöneten CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 3 günlük program için Perşembe günü İzmir'e geldi. Herkes Kılıçdaroğlu'nun bu koku sorunu için ne diyeceğini merak ediyordu... Heyhat...

Kemal Bey kokuyu duymazdan geldi ve konu ile ilgili tek kelime etmedi. Bu yazının kaleme alındığı dün 18.30'a kadar bir açıklaması olmadı... Biz Buca'daki ziyaretinde kendisine bu koku meselesini soralım istedik ancak yanına bile yaklaştırmadılar.



BU NASIL SOSYAL DEMOKRATLIK

Kemal Bey, kokuyu duymadığı gibi CHP'nin sosyal demokrat bir parti olma iddiasıyla da büyük bir çelişkiye imza attı.

"Ekmeğimizi bölüşeceğiz" diyerek seçilen Tunç Soyer, göreve gelir gelmez ilk iş olarak 3.5 dönümlük arsa üzerinde İzmir'in en güzel manzarasına kurulmuş Varyant'taki Şato'ya çökmüş ve tarihi yapıyı kendine lojman yapmıştı. Bu İzmirlilerin büyük tepkisini çekmişti.

Ancak Soyer'in bu lüks tercihine sessiz kalan Kemal Bey, dün Soyer'in Şato'ya çöküşünü meşrulaştıran bir icraata imza attı. Mekanın gür ağaçlık bahçesinde bir TV kanalının canlı yayın programına katıldı. Böylece kendisinin de İstanbul'da geceliği 100 bin liralık otel odasından "Millet aç" diye yayın yapmasından da anlaşılacağı üzere bir Şato düşkünü olduğunu gösterdi. Bunların sosyal demokratlıkları işte bu kadar...



KENDİLERİNİ EFENDİ GÖRÜYORLAR

Diyorlar ya, CHP iktidara geldiğinde halk için şunları yapacak, bunları yapacak diye... Ben bunların hiçbirine inanmıyorum. Kılıçdaroğlu'nun İzmir ziyaretindeki kokuyu duymazdan gelip Şato'ya kurulan tavrı bile bunu tek başına göstermeye yeter de artar bile...

Bunlar böyledir...

"Halk" onların sadece parti isimlerinde vardır. Kendilerini bu halkın efendisi sayarlar...

Onlar için halk kılık kıyafetinden inanıcı ve değerlerine kadar her şeyiyle hizaya çekilmesi gereken bir güruhtur...

Bu topluma tek parti döneminde de böyle baktılar, şimdi de böyle bakıyorlar. İşte bu özellikleri nedeniyle kendilerini Şato'ya layık görürken halkın kötü kokudan inim inim inlediğini de böyle görmezden geliyorlar...

Tire'nin öfkesi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün sabah katıldığı TV programı Tire'de çekilecekti. Partililere de böyle duyuruldu. Ancak daha sonra Tire iptal oldu ve program Soyer'in Şatosuna alındı. Bahane olarak ise, Kılıçdaroğlu'nun İzmir'deki cenaze törenine katılma isteği olduğu kaydedildi. Ancak Tire programdan kaldırılınca ilk tepki de Tire Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Veteriner Serhan Aydın'dan geldi. Aydın sosyal medyada resmen "Sizin yapacağınız programın..." diyerek küfürlü bir ifade kullandığı haberlere yansıdı.