İzmir siyasetinde tartışma yaratan el kaldırma!

CHP'de hafta sonu gerçekleştirilen yeni üye katılım töreninde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye katılan judo antrenörü Münir Tunç'un elini kaldırarak salona takdim etmesi İzmir siyasetinde tartışma çıkardı. 1000 kişiyle partiye geldiği öne sürülen judo antrenörü Münir Tunç'un daha 2018 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndaki memuriyet görevinden 'sahtecilik' suçlamasıyla men edildiği belirtildi. Birçok kaynaktan aynı yönde bilgi gelince konuyu araştırdım...





SAHTE LİSE DİPLOMASI OLAYI

Tunç'un 2006'da Manisa'da düzenlenen judo antrenörlüğü kursuna başvururken Konak Namık Kemal Lisesi'nden mezun olduğuna dair diploma vermiş. Ancak okuldan gelen yazıda diploma kaydının bulunmadığı ortaya çıkmış. Bunun üzerine de Münir Tunç, memuriyetten men edilmiş...

İdare Mahkemesi'nde memuriyetten men edilme kararına itiraz etmiş ancak mahkeme davayı reddetmiş. Dün Münir Tunç'la da görüştüm. İdare Mahkemesi'nin kararını Danıştay'a temyize taşıdığını Tunç, diğer yandan hakkında İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada ise, beraat ettiğini ve bu kararın ardından memuriyete geri dönmesinin yolunun açıldığını söyledi.



'BERAAT KARARIYLA DÖNECEĞİM'

Nitekim beraat kararını da gönderdi.

Kendisinin Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda sözleşmeli antrenörken 2013'te çıkan bir yasa ile kadrolu memur olduğunu ifade eden Tunç, "Milli judo sporcusu olduğum için zaten benim antrenörlük belgesi alma hakkım vardı. İlgili kurum ve kuruluşlardan gelen yazılarda haklılığımı kanıtladım. Ben lise mezunu olmasam da milli sporcu olduğum için antrenörlük hakkı kazandım. Beraat kararının ardından şimdi İdare Mahkemesi kararıyla ilgili Danıştay'daki temyiz sürecinin sonuçlanmasını bekliyorum. Olumlu bir karar çıkacağına inanıyorum" dedi.



'İADE EDİLİNCE İSTİFA EDECEĞİM'

Tunç, "Görevime iade edileceğim ve bugüne kadar almadığım 500 bin lira civarındaki maaş ve benzeri haklarımı alacağım.

Ancak iade edilince de istifamı sunacağım" ifadelerini kullandı. Nitekim beraat hükmü çıkan mahkeme kararını da inceledim. Kararda antrenörlük diplomasının millilik şartı ile alındığına dikkat çekilerek "Bu kriterin uygulanması ile yapılan atamalarda sahte lise diplomasının etkisinin olmadığı, sahteciliğin faydasız sahtecilik olduğu" vurgulanarak suçun yasal unsurunun oluşmadığı vurgulanıyor. Durum budur...

Bakan ve Yücel kanka oldular!

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, seçimler yaklaşınca Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile arayı düzeltti. Böylece milletvekili adaylığı üzerinde bir handikap oluşmasının önüne geçmek istedi. Şimdi kulislerde Yücel'in Soyer'in siyaseten ittifak halinde olduğu İzmir Milletvekili Murat Bakan ile de arayı düzelttiği belirtiliyor. Bir diğer milletvekili Ednan Arslan'ın da yine bu ikiliyle hareket ettiği belirtiliyor. Kulislerde bu gelişme için "Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'a karşı safları sıklaştırıyorlar" yorumları yapılıyor...