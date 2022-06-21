CHP’de katılım skandalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 günlük İzmir ziyaretinde CHP'ye yeni üye katılım töreni de yapıldı. Partiye sözde 3 bin yeni üyenin katıldığı açıklandı... Bir şaşaa, bir gürültü patırtı koparıldı sormayın gitsin...

Ancak nasıl Ödemiş'teki Çiftçi Buluşması'nda "Yandık bittik" konuşması yaptırılan üretici kadınların devletten birçok destek alıp işlerini büyüttükleri ortaya çıktıysa bu toplu katılım töreninin de foyası dökülmeye başladı.





1 YIL ARAYLA İKİNCİ ROZET

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Said Başdaş, bu katılım töreninin nasıl şişirildiğini ortaya koyan iki kare fotoğraf gönderdi.

Ayşenur Aydemir isimli kadın 1 yıl önce CHP Balçova İlçe Başkanlığı'nda partiye üye olmuş ve parti yetkilileri tarafından kendisine rozet takılmış.

Aydemir, bunun fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşmış. Aynı Ayşenur Aydemir'e bu katılım töreninde CHP lideri Kılıçdaroğlu tarafından da rozet taktırılmış.

Bu vatandaşı kandırmak değil de nedir? Hani bu, yeni üye katılım töreniydi?



3 BİN KİŞİ NEREDEYDİ?

Başdaş, "Bu kadarla da kalsa iyi" dedi ve şöyle devam etti: "Biz bu töreni bizzat takip ettirdik. Salonda 1200 kişi ya vardı ya yoktu. Üstelik bütün parti yönetimi oradaydı ancak 3 bin kişi katıldı diye reklam yaptılar. O salonda olmadıklarına göre bu 3 bin kişi neredeydi?"



Memurları parti işinde kullandılar

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İzmir'deyken partinin genel merkezden gelen yöneticileri ve milletvekilleri kentin çeşitli ilçelerinde ziyaretlerde bulundu. Ancak birçok yerden gelen bilgiye göre yanlarında Büyükşehir Belediyesi'nin memur kadrosundaki yöneticileri de vardı. Yani Büyükşehir, belediyenin memurlarını CHP örgütünün emrine verdi. Aralarında daire başkanı ve müdürlerin de olduğu memurlar tüm gün CHP'lerle saha çalışması yaptı. Hatta iddialara göre, örgütün gün içi harcamalarını bile karşıladılar. Belediyede de çalışsa memur, devletin memurudur. Devlet memurlarının siyaset yapması yasakken bunu hangi cesaretle yaptırdılar?

Lağıma 3 gün ara mı verdiler?

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Şato komşularından biri aradı. "Erhan Bey, biz bu bölgede Körfez'in kötü kokusundan en çok mağdur olan kesimlerin başında geliyoruz. Kokudan duramıyoruz. Ancak CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de geçirdiği 3 gün boyunca hiç koku duymadık. Rahat ettik. O gitti kokudan yine burnumuzun direği kırılmaya başladı. Bizim tahminimiz Büyükşehir, Kılıçdaroğlu İzmir'deyken Körfez'e lağım sularını deşarj etmeyi durdurdu. Gidince de tekrar vermeye başladılar. Bunun başka açıklaması yok" dedi.