Büyükşehir’de “Caba” sürprizi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Buğra Gökçe'nin ardından genel sekreterlik makamı için istediği isim netleşti. Bu kişi bugüne kadar Büyükşehir'le ilgili onlarca rapora imza atan ve bazılarında çok önemli usulsüzlük ve yanlışları ortaya çıkaran Sayıştay denetçisi Cengiz Caba'dan başkası değil.

Caba'nın Büyükşehir'e geçişi için Sayıştay'a talep yazısı gönderildi. Bu onayın ardından genel sekreter olarak atanması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvurulacak.

GÖKÇE'DEN ÇOK RAHATSIZDI

Soyer'in böyle bir görev için "yargı bürokrasisinden" bir ismi tercih etmesi oldukça manidar...

Peki bunun sebebi ne?

Bize göre Soyer'in Buğra Gökçe'den ağzı yandığı için böyle bir tercih yaptığı yönünde...

Soyer, Genel Sekreter Buğra Gökçe'yi İstanbul'a göndererek kurtuldu.

"Kurtuldu" diyorum çünkü Soyer, Gökçe'den çok rahatsızdı. Kendisiyle birçok noktada görüş ayrılığı yaşıyordu.

Gökçe, siyasi olarak da CHP Genel Merkezi'nde önemli bir güçtü. Birçok Genel Başkan Yardımcısı'yla çok iyi ilişkileri vardı. Zaten bu sayede de İstanbul'a geçmeyi başardı.

İDDİLAR NEDENİYLE YIPRANDI

Gökçe, İzmir Büyükşehir'de tam bir imparatorluk kurmuştu. Soyer yeni göreve gelmenin acemiliğini yaşarken Gökçe, bütün ipleri ele geçirmişti.

Bu arada bazı ihalelerle ilgili olarak Gökçe hakkında çeşitli iddialar gündeme getiriliyordu. Bu iddialarla ilgili yargının önüne somut bir delil konulamamış olsa da bu iddialar doğal olarak Gökçe'yi oldukça yıprattı.

GÜVEN BUNALIMI OLUŞTU

En son Buca Metrosu ihalesinde ise ipler tamamen koptu. Gökçe en düşük teklifi veren Nurol İnşaat-Yapı Merkezi'nden yana tavır koydu. Soyer ise, ihalenin 529 milyon lira daha yüksek teklif veren Gülermak Ağır Sanayi firmasına verilmesi gerektiğini düşünüyordu. Rivayetler muhtelif ama bu süreçte ne olduysa oldu, Soyer ve Gökçe arasında bir "güven bunalımı" oluştu. Gelinen noktada Soyer, Gökçe'den bir şekilde kurtuldu.

Gökçe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geçerken Soyer ise, yeni genel sekreterin kim olacağı ile ilgili bir arayışa girdi.

DOĞRU BİR TERCİH GÖRÜNÜYOR

İşte bu süreçte Sayıştay'ın Büyükşehir'deki denetimlerini yıllardır yürüten Cengiz Caba gündeme geldi. Soyer, önceden yaşadığı rahatsızlıkları tekrar yaşamayacağı düşüncesiyle Caba'ya teklif götürdü. Sayıştay'a kurumlar arası geçiş için yazı gönderildi. Cevap henüz gelmedi. Bu talebin ardından Sayıştay'ın yetkili organlarında "Buna izin verirsek belediyelerin denetçilerimizi transferi konusunda bir yol mu açılır?

Tecrübeli denetçilerimizi belediyelere mi kaptırırız?" şeklinde değerlendirmelerin olduğu belirtildi.

Caba'nın Sayıştay'ın geçişine izin vermesi halinde göreve başlayacağı kaydediliyor. Bugüne kadar birçok yanlışa imza atan ve hatalı isimlerle yol yürüyen Soyer'in bu defa doğru bir karar verdiğini söyleyebiliriz.